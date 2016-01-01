| أعمال ثوابها بناء بيت في الجنة |



1. سد الفُرَج في صفوف الصلاة

قال صلى الله عليه وسلم:

" من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة" (الصحيحة)



2. عيادة المريض وزيارة الأخ في الله

قال صلى الله عليه وسلم:

" من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداه منادٍ بأن طبت وطاب ممشاك وتبوّأت من الجنة منزلاً" (صحيح الجامع)

3. أداء السنن الرواتب

قال صلى الله عليه وسلم:

"ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة". (صحيح الجامع)



4. بناء المساجد

قال صلى الله عليه وسلم:

"من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة"(متفق عليه)



5. قراءة سورة الإخلاص عشر مرات

قال صلى الله عليه وسلم:

" من قرأ { قل هو الله أحد } عشر مرات ؛ بنى الله له بيتا في الجنة"

(صحيح الجامع)



6. ذكر دعاء السوق

قال صلى الله عليه وسلم:

"من دخل السوق فقال : {لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير} كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة ، وبنى له بيتا في الجنة"

(صحيح ابن ماجه)



7. ترك الجدال ولو كان محقا

8. ترك الكذب ولو كان مازحا

9. حسن الخلق

قال صلى الله عليه وسلم:

"أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه". (صحيح الترغيب والترهيب)



10. قال صلى الله عليه وسلم:

"أنا زعيم لمن آمن بي و أسلم و هاجر ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى غرف الجنة ،

وأنا زعيم لمن آمن بي و أسلم و جاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة و بيت في وسط الجنة وبيت في أعلى غرف الجنة ،

فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا و لا من الشر مهربا يموت حيث شاء أن يموت"

(صحيح الجامع)



11. الحمد والاسترجاع عند فقد الولد

قال صلى الله عليه وسلم:

"إذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى للملائكة: أقبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم .

فيقول : أقبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم . فيقول : فماذا قال عبدي ؟ قال : حمدك واسترجع.

فيقول : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسمّوه بيت الحمد". (الصحيحة)



12.صلاة الضحى أربعا وصلاة أربع قبل الظهر

قال صلى الله عليه وسلم:

"من صلى الضحى أربعاً وقبل الأولى أربعاً بُني له بيتٌ في الجنة".

• قال الألباني: والمراد بـ (الأولى) صلاة الظهر.

(الصحيحة)



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