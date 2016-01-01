لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

في هذه الدنيا توجد الآلام و الأوجاع و الدموع ، لاننا لا نجد مانبحث عنه فنحن نبحث فقط عن الجميل و عن السعادة الابدية ، لاننا لا نحب الثغرات و السقوط ، و تناسينا ما اوصانا به الله عز وجل عن حقيقة الدنيا انها لا تساوي جناح بعوضة ، لكننا نبكي لاننا ضعفاء و نسينا انه اذا احب الله عبدا ابتلاه فالمصاعب عندما تلاحقنا تطهرنا و تنير طريقنا حينما نكتشف الحقيقة نبتعد عن طريق الدنيا الشائك و نرجع الى طريق الله المستقيم

ربي اني ظلمت نفسي و ان لم تغفر لي و ترحمني لاكونن من الخاسرين