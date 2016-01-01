لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏17 جانفي 2017 على 09:30.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    176
    الإعجابات المتلقاة:
    169
    نقاط الجوائز:
    9
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المسيلة
    عندما تظلم علينا الدنيا...
    وتتظللنا غيوم الألم والجراح..
    تشق الدموع طريقها من قلب الابتسامه...
    وتستعبد المآسي تلك القلوب الصغيره
    فتجعلها قطعة من الآسى ملقاة في زواية ذلك الجسد...
    تحملنا خطا اليأس على قارعة طريق الحياه معلنين لها الاستسلام...
    نشير بالراية البيضاء.. ننشد الرحيل ونؤمل في حياة برزخية قد تكون خيراً لنا مما عليه حالنا...

    تقتات ارواحنا مرارة الدنيا وسموم الشدائد...
    فنعيش تحت رحمة الأقدار وجبروت الأيام...

    تستعبدنا الذكريات فنتقلب فيها بين الأنين والحنين ...
    وعلى امواجها تطفو بنا على السطح حيناً وترمي بنا الى الأعماق تارة اخرى...

    تكوى قلوبنا بسهامها ..فتعتصرها حزناً وتنزف مافيها من فرط الألم..

    قد تفرق عنا الأصحاب..
    .ونسي صدق وفائنا الأحباب...واغلقت على مرأى من اعيننا الأبواب..فأصبحنا اشبه بالأموات...
    نعيش اجساد بلا ارواح...


    نغوص في اوحال الألم نلتمس لحظات الراحه والسكون ولكن اقدارنا تحتم علينا معايشة اصعب الأوقات...
    والصبر على مانلاقيه من ازمات...

    في خضم هذه اللحظات المؤلمه...
    وعند معايشة مرّ دقائقها...

    اعلم ايها القلب الكسير.. بأن هناك رب قدير... لايظلم ولا ينسى خلقه...
    ممسك بزمام الأمور ...
    امره بين الكاف والنون...
    يغير مجرى الحياة بين غمضة العين وبين ارتفاعتها...
    قد اقسم على عبده جل من لا يأس من رحمته بأن يكون لك اليسر مع العسرى...

    وان تكون اقدارك المؤلمه ممحصاً لذنوبك ماحيةً لزلاتك...

    قد اشتاق لدعوة تطرق ابواب السماء في جنح الظلام وفي سكون الليل...و لدمعة ذليله تنساب بحرارة ترجو روح من لايرجى سواه...

    اتى بك راكضاً لتطرق ابوابه بعد ان اغلق الناس عنك ابوابهم...
    اتى بك باكياً شاكياً له رافعاً يديك اليه حيناً ومساوياً جبينك لثرى ارضه حيناً آخر...

    فتلامس مناجاته شغاف القلوب تبرئ بنسماتها العلل...
    وتطفئ ببرد حروفها نار الزلل...
    حينها ...فالتتوقف هنا ببسمة انتصار فخلفك رب كبير ...
    فتاح قدير....
    قد قرب فرجه بإشتداد اقداره...
    ليذيقك لذة اليسر بعد العسرى...

    ..................
    منقول
     
    ميلينا معجب بهذا.
    وردة فواحة, ‏17 جانفي 2017 على 09:30
    #1
  2. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    850
    الإعجابات المتلقاة:
    796
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    في هذه الدنيا توجد الآلام و الأوجاع و الدموع ، لاننا لا نجد مانبحث عنه فنحن نبحث فقط عن الجميل و عن السعادة الابدية ، لاننا لا نحب الثغرات و السقوط ، و تناسينا ما اوصانا به الله عز وجل عن حقيقة الدنيا انها لا تساوي جناح بعوضة ، لكننا نبكي لاننا ضعفاء و نسينا انه اذا احب الله عبدا ابتلاه فالمصاعب عندما تلاحقنا تطهرنا و تنير طريقنا حينما نكتشف الحقيقة نبتعد عن طريق الدنيا الشائك و نرجع الى طريق الله المستقيم
     
    ميلينا, ‏17 جانفي 2017 على 11:40
    #2

مشاركة هذه الصفحة