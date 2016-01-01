|~| كيفية تربية الأبناء في بيئة غير صالحة |~

بِسْمِ اللهِ الرَحْمَانِ الرِحِيم ----------------------------------------- • • • • • • • • ليعلم ، الآباء والامهات، أنهم في جهاد عظيم : جهاد الدين ، والمحافظة على النفس والبيت والولد ، في بيئة لا تساعد عليه ، ولا تحفظ لكم هويتكم ، ثم أنتم تجاهدوا لإقامة أمر الله فيكم وفي أهل بيتكم ، واعلموا أن أجركم على قدر جهادكم ، ونصبكم ، وتعبكم. ولكي تغرسوا في أبنائكم حب الدين وتعاليمه فعليكم بالتالي : 1. امنحوا أبناءكم وقتا طويلا من يومكم ، وتحدثوا إليهم عن عظمة الدين وتعاليمه ، وأكثروا من ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة فالنفوس تتشوق بسماع القصص ، وكونوا بالقرب منهم فقربكم بإذن الله يجعلكم تؤثرون عليهم ، وتكونوا قدوة لهم . 2. اجعلوا لهم لوحة في البيت اكتبوا فيها عبارات جميلة وتعاليم دينية تحتوي على آيات قرآنية وأحاديث شريفة ، تتجدد بين وقت وآخر ، يقرأها جميع من في البيت وتؤتي ثمارها بإذن الله ، وهي أسلوب من النصيحة غير المباشرة . 3. ليكن لك مع أبنائكم ورد من القرآن يومي ، فالقرآن نور وهداية . 4. اجتهدوا في استعمال التعبيرات الإسلامية ، وتعويدهم على ألفاظ الأدب الإسلامي ، والأذكار المتعلقة بمختلف الأحوال ، الطعام ، الشراب ، النوم ... الخ . ----------------------------------------- • • • • • • • •