|~| كيفية تربية الأبناء في بيئة غير صالحة |~|

الموضوع في 'منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏17 جانفي 2017 على 09:40.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    ليعلم ، الآباء والامهات، أنهم في جهاد عظيم : جهاد الدين ، والمحافظة على النفس والبيت والولد ، في بيئة لا تساعد عليه ، ولا تحفظ لكم هويتكم ، ثم أنتم تجاهدوا لإقامة أمر الله فيكم وفي أهل بيتكم ، واعلموا أن أجركم على قدر جهادكم ، ونصبكم ، وتعبكم.
    ولكي تغرسوا في أبنائكم حب الدين وتعاليمه فعليكم بالتالي :
    1. امنحوا أبناءكم وقتا طويلا من يومكم ، وتحدثوا إليهم عن عظمة الدين وتعاليمه ، وأكثروا من ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة فالنفوس تتشوق بسماع القصص ، وكونوا بالقرب منهم فقربكم بإذن الله يجعلكم تؤثرون عليهم ، وتكونوا قدوة لهم .
    2. اجعلوا لهم لوحة في البيت اكتبوا فيها عبارات جميلة وتعاليم دينية تحتوي على آيات قرآنية وأحاديث شريفة ، تتجدد بين وقت وآخر ، يقرأها جميع من في البيت وتؤتي ثمارها بإذن الله ، وهي أسلوب من النصيحة غير المباشرة .
    3. ليكن لك مع أبنائكم ورد من القرآن يومي ، فالقرآن نور وهداية .
    4. اجتهدوا في استعمال التعبيرات الإسلامية ، وتعويدهم على ألفاظ الأدب الإسلامي ، والأذكار المتعلقة بمختلف الأحوال ، الطعام ، الشراب ، النوم ... الخ .
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    وردة فواحة, ‏17 جانفي 2017 على 09:40
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