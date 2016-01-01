ثاثير المال على الحياة الزوجية

من الممكن أن ينعم كل زوجين بالسعادة بشرط واحد هو أن يفهم كل من الزوج والزوجة احتياجات الآخر في مؤسسة الزواج وأن يحترمها، وأن يدرك كل من الزوج والزوجة المسؤوليات التي تأتي مع الحياة الزوجية، والمشاكل المالية في الزواج من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الطلاق في كثير من حالات الزواج الذي يواجه مصاعب مالية كبيرة، لذلك فمن الأفضل دائما أن يكون كل من الزوج والزوجة على بينة بالمشاكل المالية التي قد يواجهونها في الزواج وإيجاد طرق فعالة للتعامل معها. - عدم وجود المال نقص المال واحدة من أكبر المشاكل المالية في الزواج، فليس كل زوج لديه راتب كبير، وليس كل زوجة لديها عقلية رجل الأعمال العبقري، لكن هذا لا يعني أن يكون الزوج والزوجة غير سعداء في الحياة الزوجية، وفي حالة نقص الموارد أو قلة المال يجب البحث عن فرصة عمل أو كسب جيد للمال بدلا من إلقاء اللوم من الزوجة على الزوج أو العكس، وتجنب مقارنة حياة الأزواج الآخرين بحياتكم الزوجية، وبدلا من ذلك التركيز على تحسين وضعك المالي، إذ إن معظم دخل الرجال في الوقت الحالي لا يكفي لمواجهة نفقات الأسرة بمفرده، بل يجب على الزوجة البحث عن وظيفة أو عمل لتغطية بعض النفقات. - الإنفاق دون وعي من أكثر المشكلات تأثيرا على الحياة الزوجية، خاصة في بداية عمر الزواج عملية الإنفاق والتسوق والإنفاق من بطاقات الائتمان، مما يعني وجود فواتير لا يمكن سدادها، لذلك لا بد من تحديد ميزانية الإنفاق لكل شهر بصورة واضحة ودون أي تساهل من الزوج أو الزوجة. - الديون والقروض كثير من الأزواج يبدؤون الحياة الزوجية مع كثير من الديون والقروض التي ينبغي عليهم سدادها، وينصح الخبراء ألا يقدم أي زوج وزوجة على الزواج إلا بعد سداد الديون والقروض أو أكثرها على الأقل. ويجب أن نكون واقعيين في الموازنة بين الدخل الشهري وبين النفقات وأقساط الديون والقروض، فلا معنى أبداً لتراكم الأقساط وديون القروض لشراء سيارة جديدة مثلا. - من يعمل ومن ينفق؟ تبدأ معظم المشاكل بين أي زوجين بالقتال حول من يعمل ومن ينفق، لذلك في حالة كون الزوجة تعمل لا بد من تقسيم النفقات بشكل متوازن مع ما ينفقه الزوج، فهذا النظام يجعل كلا من الزوج والزوجة ينفق بشكل معتدل. - الصدق يلجأ كثير من الأزواج إلى إخفاء مقدار راتبه الحقيقي عن الزوجة أو العكس، وكثيرا ما تخفي الزوجة مقدار نفقاتها الشهرية عن الزوج، وهذا يؤدي إلى نتيجة واحدة إلى كارثة محققة، وتؤدي بمؤسسة الزواج إلى الانهيار في أقرب وقت لأن كلا من الزوج والزوجة لا يلتقون على خط واحد ويتصرفون بناء على معلومات خاطئة عن مصادر دخل وإنفاق كل منهما، فالصدق وقول الحقيقة لشريك الحياة لا يجعل هناك مشاكل مالية في الزواج من الأساس.