السمنة

الموضوع في 'منتدى الصحة العام' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏17 جانفي 2017 على 09:48.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    تعريف السمنة

    السمنة تعني تجمع الدهنيات والشحميات في مخازنها في الجسم ، نتيجة للخلل او الاضطراب في ضبط مسار تبادل المواد الشحمية ، اي اختلال تنظيمها الذي يؤدي في نهاية المطاف ، الى زيادة الوزن والاختلال في وظائف الاعضاء والاجهزة المتعددة في الجسم .
    وبمعنى آخر ، تعني البدانة ازدياد وزن الشخص فوق الحد الطبيعي وذلك على حساب التطور الزائد للأنسجة الدهنية ، خاصة ً في الطبقة ما تحت الجلد .
    يمكن ان تكون البدانة مرضاً مستقلاً قائماً بذاته .
    وقد تشكل عارضاً لأمراض أخرى ، مثل أمراض الجهاز العصبي والغدد الصمّ .

    نسبة الانتشار

    تبلغ نسبة السمنة ، اي زيادة الوزن : 10-30% بشكل عام ، فيما تبلغ عند الرجال من 20-30% ، وعند النساء 30-50% .

    المسببات (اسباب السمنة )

    عند 80-90% من المرضى ، تنتج البدانة عن ازدياد الشهية الى الطعام .
    كذلك يزداد الوزن ، عند عدم القيام بالحركات والرياضة والبقاء لفترة طويلة في المنزل دون القيام بالنزهات والرحلات .

    ومن الاسباب الاخرى المؤدية الى السمنة نذكر
    1. مرض السكري .
    2. نقرس القدم ( داء الملوك ) او مرض النقرس .
    3. الكحول .
    4. التوتر العصبي .
    5. إتلاف مركز الشهية العصبي ، نتيجةً لوجود اورام في منطقة " ما تحت المهاد " ، والغدة النخامية وغيرها .
    6. العامل الوراثي والعائلي ، ذو أهمية قصوى في نشوء المرض .

    يقسّم بعض الاطباء الأسباب المؤدية الى حصول داء السمنة الى عاملين اساسين

    1. العامل الداخلي :
    يتعلق باختلال واضطراب التوازن في عملية تبادل ( أيض او استقلاب ) المواد الدهنية ( الشحمية ) ، بتكوين الجسم والوراثة وأمراض الجهاز العصبي والغدد الصماء ، كالغدة الدرقية والبنكرياس والغدد التناسلية .

    2. العامل الخارجي :
    يتعلق بنوعية الغذاء وطاقته الحرارية ، إذ إن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الطاقوية، مثل النشويات والدهنيات والكحول ، وكذلك ، قلة الحركة والجهد وعدم القيام بالنشاطات الرياضية والفيزيائية ، تساعد – جميعها – على زيادة الوزن . وغالباً ، يلعب العاملان الداخلي والخارجي ، دورهما المسبب للسمنة على السواء .

    درجات البدانة

    درجات تطور هذا الداء ، تحدد حسب ارتفاع نسبة الوزن فوق الحد العادي ( الطبيعي ) :

    نميز وجود أربع درجات للبدانة هي التالية :
    1. الدرجة الأولى : يزداد وزن الجسم بنسبة 10 (11)%- 29 (30)% .
    2. الدرجة الثانية : يزداد وزن الجسم بنسبة تتراوح من 30% الى 49 (50)%.
    3. الدرجة الثالثة : يزداد الوزن 50-100%.
    4. الدرجة الرابعة : يزداد وزن الجسم أكثر من 100%.

    المضاعفات والتفاعلات ( مخاطر البدانة )

    نذكر فيما يلي أبرز التعقيدات الناجمة عن مرض السمنة وهي :
    • تصلب الشرايين .
    • ارتفاع ضغط الدم الشرياني .
    • القلب الشحمي او الدهني ( المُخترق بالدهون ) .
    • انعدام التعويض القلبي .
    • الاحتشاء القلبي .
    • القصور القلبي واعتلال القلب .
    • فقر الدم الموضعي ( الإفقار الدموي أو غياب الدم الموضعي ) .
    • التسّرب الدهني الى الكبد وتشمّعه .
    • أمراض المفاصل ( تدهور حالة المفاصل ) .
    • ارتفاع مقدار ( مستوى ) ثلاثيّ الغليسيريد والكوليسترول وغيرها من الدهنيات في الدم .
    • مرض الحصى الكلوي والحصى في المرارة .
    • السكري ( ارتفاع معدل السكر في الدم ) غير المعتمد على الأنسولين .
    • داء النقرس .
    • اضطراب الدورة الشهرية .
    • العقم .
    • التهاب المسالك التنفسية .
    • الأزمة ( النوبة ) القلبية ( الذبحة ) .
    • ضيق في التنفس ( مشاكل تنفسية ) .
    • الإزرقاق .
    • التورم .
    • الإمساك .
    • التعب والإرهاق .
    • ألم مزمن في أسفل الظهر ... الخ

    الوقاية

    تكمن في اتباع نظام غذائي ( ريجيم ) يضبط عملية التغذية ، بما يتناسب مع حاجات الجسم من الطاقة . المطلوب ، الإكثار من الحركة والقيام بالتمارين الرياضية والسباحة والنزهات .

    كما يجب التقليل من استهلاك الكحول والمآكل الحارة والسكريات .

    المعالجة

    نوجز علاج السمنة بالمحاورة التالية :
    1. الأدوية المنحّفة .
    2. عقاقير لمعالجة المضاعفات .
    3. الريجيم الغذائي العلاجي .
    4. الرياضة .
    5. الإبر الصينية ( لا إثبات علمي واضح لمفعولها حتى اليوم ) .
    6. الجراحة ( شفط الدهون ) .
     
    عبير الغرام معجب بهذا.
    وردة فواحة, ‏17 جانفي 2017 على 09:48
    #1
  2. عبير الغرام

    عبير الغرام :: عضو مُتميز ::

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    الحمد لله على نعمة الصحة
    بارك الله فيك اختي
     
    عبير الغرام, ‏17 جانفي 2017 على 09:53
    #2

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