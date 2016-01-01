تعريف السمنة السمنة تعني تجمع الدهنيات والشحميات في مخازنها في الجسم ، نتيجة للخلل او الاضطراب في ضبط مسار تبادل المواد الشحمية ، اي اختلال تنظيمها الذي يؤدي في نهاية المطاف ، الى زيادة الوزن والاختلال في وظائف الاعضاء والاجهزة المتعددة في الجسم . وبمعنى آخر ، تعني البدانة ازدياد وزن الشخص فوق الحد الطبيعي وذلك على حساب التطور الزائد للأنسجة الدهنية ، خاصة ً في الطبقة ما تحت الجلد . يمكن ان تكون البدانة مرضاً مستقلاً قائماً بذاته . وقد تشكل عارضاً لأمراض أخرى ، مثل أمراض الجهاز العصبي والغدد الصمّ . نسبة الانتشار تبلغ نسبة السمنة ، اي زيادة الوزن : 10-30% بشكل عام ، فيما تبلغ عند الرجال من 20-30% ، وعند النساء 30-50% . المسببات (اسباب السمنة ) عند 80-90% من المرضى ، تنتج البدانة عن ازدياد الشهية الى الطعام . كذلك يزداد الوزن ، عند عدم القيام بالحركات والرياضة والبقاء لفترة طويلة في المنزل دون القيام بالنزهات والرحلات . ومن الاسباب الاخرى المؤدية الى السمنة نذكر 1. مرض السكري . 2. نقرس القدم ( داء الملوك ) او مرض النقرس . 3. الكحول . 4. التوتر العصبي . 5. إتلاف مركز الشهية العصبي ، نتيجةً لوجود اورام في منطقة " ما تحت المهاد " ، والغدة النخامية وغيرها . 6. العامل الوراثي والعائلي ، ذو أهمية قصوى في نشوء المرض . يقسّم بعض الاطباء الأسباب المؤدية الى حصول داء السمنة الى عاملين اساسين 1. العامل الداخلي : يتعلق باختلال واضطراب التوازن في عملية تبادل ( أيض او استقلاب ) المواد الدهنية ( الشحمية ) ، بتكوين الجسم والوراثة وأمراض الجهاز العصبي والغدد الصماء ، كالغدة الدرقية والبنكرياس والغدد التناسلية . 2. العامل الخارجي : يتعلق بنوعية الغذاء وطاقته الحرارية ، إذ إن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الطاقوية، مثل النشويات والدهنيات والكحول ، وكذلك ، قلة الحركة والجهد وعدم القيام بالنشاطات الرياضية والفيزيائية ، تساعد – جميعها – على زيادة الوزن . وغالباً ، يلعب العاملان الداخلي والخارجي ، دورهما المسبب للسمنة على السواء . درجات البدانة درجات تطور هذا الداء ، تحدد حسب ارتفاع نسبة الوزن فوق الحد العادي ( الطبيعي ) : نميز وجود أربع درجات للبدانة هي التالية : 1. الدرجة الأولى : يزداد وزن الجسم بنسبة 10 (11)%- 29 (30)% . 2. الدرجة الثانية : يزداد وزن الجسم بنسبة تتراوح من 30% الى 49 (50)%. 3. الدرجة الثالثة : يزداد الوزن 50-100%. 4. الدرجة الرابعة : يزداد وزن الجسم أكثر من 100%. المضاعفات والتفاعلات ( مخاطر البدانة ) نذكر فيما يلي أبرز التعقيدات الناجمة عن مرض السمنة وهي : • تصلب الشرايين . • ارتفاع ضغط الدم الشرياني . • القلب الشحمي او الدهني ( المُخترق بالدهون ) . • انعدام التعويض القلبي . • الاحتشاء القلبي . • القصور القلبي واعتلال القلب . • فقر الدم الموضعي ( الإفقار الدموي أو غياب الدم الموضعي ) . • التسّرب الدهني الى الكبد وتشمّعه . • أمراض المفاصل ( تدهور حالة المفاصل ) . • ارتفاع مقدار ( مستوى ) ثلاثيّ الغليسيريد والكوليسترول وغيرها من الدهنيات في الدم . • مرض الحصى الكلوي والحصى في المرارة . • السكري ( ارتفاع معدل السكر في الدم ) غير المعتمد على الأنسولين . • داء النقرس . • اضطراب الدورة الشهرية . • العقم . • التهاب المسالك التنفسية . • الأزمة ( النوبة ) القلبية ( الذبحة ) . • ضيق في التنفس ( مشاكل تنفسية ) . • الإزرقاق . • التورم . • الإمساك . • التعب والإرهاق . • ألم مزمن في أسفل الظهر ... الخ الوقاية تكمن في اتباع نظام غذائي ( ريجيم ) يضبط عملية التغذية ، بما يتناسب مع حاجات الجسم من الطاقة . المطلوب ، الإكثار من الحركة والقيام بالتمارين الرياضية والسباحة والنزهات . كما يجب التقليل من استهلاك الكحول والمآكل الحارة والسكريات . المعالجة نوجز علاج السمنة بالمحاورة التالية : 1. الأدوية المنحّفة . 2. عقاقير لمعالجة المضاعفات . 3. الريجيم الغذائي العلاجي . 4. الرياضة . 5. الإبر الصينية ( لا إثبات علمي واضح لمفعولها حتى اليوم ) . 6. الجراحة ( شفط الدهون ) .