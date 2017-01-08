برشلونة يسعى لاستغلال أزمة تشيلسي

يسعى برشلونة لاستغلال الأزمة المثارة حاليا بين أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، ودييجو كوستا، مهاجم الفريق، والتي قد تؤدي إلى رحيل اللاعب عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حسب التقارير الصحفية. وازدادت التكهنات حول مستقبل كوستا، الذي أثار غيابه عن المباراة الأخيرة أمام ليستر سيتي جدلًا واسعًا. كانت صحيفة "الجارديان" البريطانية أشارت إلى أن اللاعب لن يلعب مع تشيلسي مرة أخرى، خاصة أنه تدرب اليوم منفردًا بعد الغياب عن المباراة. من جانبها، ذكرت صحيفة "إندبندنت" أن نادي برشلونة مهتم بخدمات كوستا، مشيرة إلى أنه يرغب بأن يجد البديل المثالي للويس سواريز، مهاجم الفريق الحالي، والذي وصل إلى الثلاثين من عمره، بينما لا يزال دييجو كوستا في ريعان شبابه. وأفادت بعض الأنباء بأن كوستا كان يرغب بالعودة إلى إسبانيا مرة أخرى الصيف الماضي، وخاصة إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد الذي حاول إعادة ضم لاعبه السابق من تشيلسي. يذكر أن كوستا تلقى عرضًا ضخمًا من نادي تيانجين الصيني براتب سنوي يصل إلى 30 مليون إسترليني.