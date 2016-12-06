نجم برشلونة يقترب من الدوري الصيني

سلطت صحيفة "سبورت"، الضوء على أردا توران، لاعب فريق برشلونة الإسباني، بعد الأخبار التي ربطته بالانتقال إلى الدوري الصيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وقالت الصحيفة: "توران أصبح نجم موسم الانتقالات الشتوية في برشلونة، بعد أن أبدت إدارة النادي الكتالوني الاستعداد لنظر العروض المقدمة إلى اللاعب، كما أنها لا تمانع بيعه". وأضافت الصحيفة: "اللاعب قد يرحل إلى الدوري الصيني مقابل مبلغ 100 مليون يورو تقريبًا، وهذا يشمل قيمة الانتقال وراتب اللاعب السنوي". وتابعت: "أحمد بولوت، وكيل أعمال توران، التقى إدارة برشلونة الأسبوع الماضي، وأخبرهم أنه هناك نادي صيني يرغب في ضم موكله، وبالرغم من عم وجود عرض رسمي إلا أن جوانجتشو إيفر جراند هو أكثر المهتمين بضم الدولي التركي". وأوضحت: "برشلونة سيحصل على 50 مليون يورو، على أن يحصل توران على راتب سنوي قدره 20 مليون يورو حال انتقاله إلى الصين". وأتمت: "من الناحية الفنية، فإن الوقت غير مناسب لبيع توران في منتصف الموسم، لكن على إدارة برشلونة أن تحسم قرارها خاصة وأن الأولوية القصوى الآن هي التوقيع مع ظهير أيمن والتجديد للثنائي ليونيل ميسي وإنييستا"