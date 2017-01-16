بسكوي بالفلان روووووعه

الموضوع في 'ركن المشروبات والتحليات' نشر بواسطة ثقتي بنفسي سر سعادتي, ‏17 جانفي 2017 على 11:03.

  1. ثقتي بنفسي سر سعادتي

    ثقتي بنفسي سر سعادتي :: عضو منتسِب ::

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    بسكويت بالفلان
    2بيض. 8ملاعق كبيرة سكر. 8ملاعق كبيرة زيت. 8ملاعق كبيرة حليب. 8ملاعق كبيرة فرينة .ملعقة كبيرة كاكاو. 1خميرة حلويات
    نخلط بسكوي عادي ونضعه في صنية 35على 30 والى الفرن بعد ما يخرج من الفرن سقيته بملعقتين عسل مخفف في نصف كاس ماء او نصنع الشربات بشرط تكون باردة ونترك البسكويت يبرد جيدا انا وضعته في التلاجة
    بعدها حضرت الفلان اي ذوق تفضليه عملت ذوق البنان
    2كاس حليب. 6ملاعق كبيرة فلان او كريم كراميل. 3ملاعق كبيرة سكر. ملعقة كبيرة نشا ونخلط الكل جيدا ونضعه على النار لما يتقل الخليط نوضعه على البسكويت ثم نرجعه الي التلاجة حتى يتماسك الخليط
    ونقطعه حسب الرغبة
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    ثقتي بنفسي سر سعادتي, ‏17 جانفي 2017 على 11:03
    #1
  2. Kheiro96

    Kheiro96 :: عضو منتسِب ::

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    شكرا
     
    Kheiro96, ‏19 جانفي 2017 على 22:05
    #2

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