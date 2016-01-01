لم نعد كالسابق...

سلمت يمناك أختي

قلمك قلم صحفي بحق

أختااه الايام كالدائرة تعيدك الى نقطة البداية دائما

على الأقل في التفكير



اختااه اظن ان العولمة اثرت حتى في الصداقات

فكانت صداقات روحسية بالحب و الأنس و الأحاسيس

و مادية بالالتقاء و التعاون و الحديث

فأصبحت فارغة من الروح

ة بقية مادية لفترة

قبل زوال المادي كما الروحي فأصبحت الكترونية فايسبوكية



أما عن حالي فلم يعد لي أصدقاء لأننا كبرنا و توضح عندنا أننا نختلف

في المباديء فلا الزيت يختلط بالماء

و النار بالبنزين أحيانا



فالطيب و الخبيث لا يجتمعان في مكان واحد

و اللقمة الحلال تنفر من العيش الرغد من الحرام و الرشوة



افترقت معهم بعد عشرين سنة صداقة

لأنه ما يبقى في الواد غير حجارو



صديقي هو زوجتي و ولدي و بيتي



أما البقية فهم جيران او أهل او معارف