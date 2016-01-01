فضل سورة الكهف

في ميزان حسناتك ان شاء الله

كل واحد فينا يسأل نفسه كم جمعة ضيعها دون ان يقرأ سورة الكهف ، انا عن نفسي ضيعت الكثير و الكثير و الكثير ، و حستراه

ربي اني ظلمت نفسي و ان لم تغفر لي و ترحمني لاكونن من الخاسرين