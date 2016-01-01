لماذا أبكي

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏17 جانفي 2017 على 11:40.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    ليس من شوق إلى حضن فقدته

    ليس من ذكرى لتمثال كسرته

    ليس من حزن على طفل دفنته

    أنا أبكي !

    أنا أدري أن دمع العين خذلان ... و ملح

    أنا أدري ،

    و بكاء اللحن ما زال يلح

    لا ترشّي من مناديلك عطرا

    لست أصحو... لست أصحو

    ودعي قلبي... يبكي !

    *

    شوكة في القلب مازالت تغزّ

    قطرات... قطرات... لم يزل جرحي ينزّ

    أين زرّ الورد ؟

    هل في الدم ورد ؟

    يا عزاء الميتين !

    هل لنا مجد و عزّ !

    أتركي قلبي يبكي !

    خبّئي عن أذني هذي الخرافات الرتيبة

    أنا أدري منك بالإنسان ...بالأرض الغريبة

    لم أبع مهري ...و لا رايات مأساتي الخضيبة

    و لأنّي أحمل الصخر وداء الحبّ ...

    و الشمس الغريبة

    أنا أبكي !

    أنا أمضي قبل ميعادي ... مبكر

    عمرنا أضيق منا ،

    عمرنا أصغر... أصغر

    هل صحيح ، يثمر الموت حياة

    هل سأثمر

    في يد الجائع خبزا ، في فم الأطفال سكّر ؟

    أنا أبكي !

    ليس من شوق إلى حضن فقدته

    ليس من ذكرى لتمثال كسرته

    ليس من حزن على طفل دفنته

    أنا أبكي !

    أنا أدري أن دمع العين خذلان ... و ملح

    أنا أدري ،

    و بكاء اللحن ما زال يلح

    لا ترشّي من مناديلك عطرا

    لست أصحو... لست أصحو

    ودعي قلبي... يبكي !

    *

    شوكة في القلب مازالت تغزّ

    قطرات... قطرات... لم يزل جرحي ينزّ

    أين زرّ الورد ؟

    هل في الدم ورد ؟

    يا عزاء الميتين !

    هل لنا مجد و عزّ !

    أتركي قلبي يبكي !

    خبّئي عن أذني هذي الخرافات الرتيبة

    أنا أدري منك بالإنسان ...بالأرض الغريبة

    لم أبع مهري ...و لا رايات مأساتي الخضيبة

    و لأنّي أحمل الصخر وداء الحبّ ...

    و الشمس الغريبة

    أنا أبكي !

    أنا أمضي قبل ميعادي ... مبكر

    عمرنا أضيق منا ،

    عمرنا أصغر... أصغر

    هل صحيح ، يثمر الموت حياة

    هل سأثمر

    في يد الجائع خبزا ، في فم الأطفال سكّر ؟

    أنا أبكي !
     
    وردة فواحة, ‏17 جانفي 2017 على 11:40
    #1

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