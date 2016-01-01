مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية

انهزم المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب الكونغو الديموقراطية بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الإثنين، على أرضية ملعب أوييم، برسم منافسات الجولة الأولى من الدور الأول للمجموعة الثالثة و ذلك ضمن نهائيات الدورة ال31 لكأس إفريقيا للأمم 2017 في كرة القدم ، التي تحتضنها الغابون إلى غاية يوم خامس فبراير القادم. وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جونيور كالونجي في الدقيقة 55 . وعن المجموعة ذاتها تعادل المنتخب الإيفواري، حامل اللقب، مع نظيره الطوغولي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما في وقت سابق اليوم على أرضية الملعب ذاته . وعقب هذه الجولة أصبح منتخب الكونغو الديموقراطية يتصدر المجموعة الثالثة بثلاث نقاط متبوعا في المركز الثاني بمنتخبي كوت ديفوار و الطوغو بنقطة واحدة فيما يتذيل المنتخب المغربي سبورة الترتيب بدون رصيد . وسيخوض المنتخب المغربي المباراة الثانية ضد نظيره الطوغولي يوم 20 يناير الجاري فيما سيواجه منتخب كوت ديفوار منتخب الكونغو الديموقراطية . و عن هذه النتيجة قال هيرفي رونار (مدرب المنتخب المغربي): "بدأنا المباراة بشكل جيد، وخلقنا عدة فرص سانحة للتسجيل، كان بإمكانها أن تخلق الفارق، لكننا افتقدنا للفعالية، بينما سجل منتخب الكونغو من الفرصة السانحة الوحيدة التي أتيحت له. المهم في كرة القدم هو الفعالية، الشيء الذي افتقدناه في مباراة اليوم، كان بإمكاننا أن نقوم بما هو أفضل، أهنئ المنتخب الكونغولي على هذا الفوز، إنه فريق يلعب مع بعضه منذ عدة سنوات، وهذا عامل مهم، مكنهم من احتلال المركز الثالث في كأس افريقيا 2015، كما فازوا بكأس افريقيا للاعبين المحليين سنة 2016. بالنسبة لنا لن تحبطنا هذه الهزيمة رغم صعوبة المباراة المقبلة، لكن يتعين علينا أن نضع نفسنا في الطريق الصحيح من أجل تحقيق الفوز." من جهته قال فلوران إمبينجي (مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية): "المنتخب المغربي خلق لنا العديد من المشاكل، وضغط علينا بشكل كبير خصوصا في الشوط الأول، كان نشيطا جدا على مستوى الأجنحة والكرات العرضية، عملنا في الجولة الأولى على كسر ايقاع لعبه، وصد هجماته وكلفنا ذلك في الجولة الثانية طرد مدافعنا بعد تلقيه لاندارين، لكننا استطعنا أن نصحح الأمور في الجولة الثانية والاحتفاظ بالكرة، الشيء الذي لم يكن سهلا. بالنسبة لنا جميع اللقاءات ستكون صعبة، والسيد هيرفي رونار الذي توج باللقب مرتين يعرف ذلك، إننا نفكر من الآن في مباراة كوت ديفوار".