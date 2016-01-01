مباراة المغرب ضد الكونغو الديمقراطية

اذا رجعنا الى سير المقابلة نجد ان المغاربة سيطروا

على المقابلة و ضيعوا على الأقل التعادل

مشكلتهم كانوا مستعجلين للتسجيل فضيعوا المباراة بالكامل



كالعادة الحظ ليس مع المغاربة في الكان