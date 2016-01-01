سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy C7 Pro رسمياً

بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة سامسونج أخيرا اليوم بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Galaxy C7 Pro، وقد قامت الشركة الكورية الجنوبية بإدراج هاتفها الذكي الجديد في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت في الصين. ووفقا للمعلومات المدرجة على الموقع الرسمي للشركة، فقد تم تزويد الهاتف Galaxy C7 Pro الجديد بمواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 5.7 إنش وبدرجة وضوح Full HD، معالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 625 بتردد 2.2Ghz، ذاكرة عشوائية بحجم 4GB، ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل وخلفية بدقة 16 ميغابكسل أيضا مع عدسة بفتحة 1.9 قادرة على تصوير فيديو Full HD بسرعة 30 إطار في الثانية. وعلاوة على ذلك، فالهاتف Galaxy C7 Pro الجديد يضم مستشعر بصمات الأصابع ويدعم مختلف تقنيات الإتصال اللاسلكية التقليدية بما في ذلك شبكات الجيل الرابع كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 6.0.1 Marshmallow. وإلى جانب ذلك، فقد ذكرت شركة سامسونج في موقعها الرسمي بأن الهاتف Galaxy C7 Pro يدعم كذلك خدمة الدفع Samsung Pay كما أنه يدعم خاصية Always-On. عموما، الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy C7 Pro في الصين ستبدأ يوم 16 يناير، وللآسف ليست هناك أية معلومات حاليا حول ما إذا كانت شركة سامسونج تخطط لإصدار هذا الهاتف في الأسواق الأخرى أم لا، على الرغم من أننا نتوقع حدوث ذلك في وقت لاحق من هذا العام. المصدر :totltech