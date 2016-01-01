طلع الحاجب شاروشيخ...





يا شيخ حواجبك مازالوا يبانوا ودايرهم بيانوا تعزف بيهم لبرا لبنات بناتك...



داير حالة النوع هذا فالجزاير... فالطرقى وفالبيس وين ما تدور تطيح فالشيخ بولحواجب..



غمزة منا وطلع لحاجب شاروشيخ على وزن رومانسية شاروخان يقول لبنات قد احفادوا: "الزين هذا يخليك تهجر مرتك" ؟



ويييينك مكتوبي هذا الشيخ علاجالوا نولي لكرش يما اسمحلي ..

وكااااااين خلاف عمو بولحواجب مغطية عينيه كي عريضة يخدم بيهم عفايس تجيبلك الضيقة ..يا شيخ حواجبك مازالوا يبانوا ودايرهم بيانوا تعزف بيهم لبرا لبنات بناتك...داير حالة النوع هذا فالجزاير... فالطرقى وفالبيس وين ما تدور تطيح فالشيخ بولحواجب..غمزة منا وطلع لحاجب شاروشيخ على وزن رومانسية شاروخان يقول لبنات قد احفادوا: "الزين هذا يخليك تهجر مرتك" ؟ويييينك مكتوبي هذا الشيخ علاجالوا نولي لكرش يما اسمحلي ..

) (ظهور شيوخ برومانسية شبابية فضاعت رومانسية الشاب ومتخافش كي تكبر توليلهم بلي الرجل ضاعت رومانسيته مع زوجته لسبب واحد هو هنا تستنتج :

لي هي لباسنا الان طبعا لا استثني نفسي .. نقدر نقولك اسباب ما جعلت الشيوخ تفعل هكذا ويحكمهم جنون البقرلي هي لباسنا الان طبعا لا استثني نفسي ..

لكن يكير الانسان ميزيدش يجهل بالعكس يولي صاحب حكمة ورزين, تاعنا يحكمهم مرض "العودة الى الشباب بهيئة شيوخية"

نعرف الحنين الى الصغر وين راجعين هذوا ( اللي فات وقتوا ما يطمع فوقت الناس)

قولولي نكذب