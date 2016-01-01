طلع الحاجب شاروشيخ...

مساء البونصوار مزال مداروش الصولد عليها راني نكتب بستيلوا القديم هههه ... الكبر وما يفعل .. كي يشيب الراس.. ويطيح الماجوار.. ويولي واحد رافد عصا ويعكز عليها بالخطوة .. كاين لي يخمم يدير حجة ايه ربي يبارك ويقبل, وكاين لي يولي حاكم سبحة ويستغفر ربي سبحانه ايه ربي يبارك ويغفرله.. وكاين لي تحكموا خرفة ويولي وراء كل صغير وكبير ومعاه متحبسش الهدرة ايه ربي يلطف ويصلح لحوال... وكاين لي يولي حاكم الفراش في عجز كبير ومرض ايييييه ربي يشفي ... وكااااااين خلاف عمو بولحواجب مغطية عينيه كي عريضة يخدم بيهم عفايس تجيبلك الضيقة .. يا شيخ حواجبك مازالوا يبانوا ودايرهم بيانوا تعزف بيهم لبرا لبنات بناتك... داير حالة النوع هذا فالجزاير... فالطرقى وفالبيس وين ما تدور تطيح فالشيخ بولحواجب.. غمزة منا وطلع لحاجب شاروشيخ على وزن رومانسية شاروخان يقول لبنات قد احفادوا: "الزين هذا يخليك تهجر مرتك" ؟ ويييينك مكتوبي هذا الشيخ علاجالوا نولي لكرش يما اسمحلي .. هنا تستنتج : بلي الرجل ضاعت رومانسيته مع زوجته لسبب واحد هو (ظهور شيوخ برومانسية شبابية فضاعت رومانسية الشاب ومتخافش كي تكبر توليلهم ) نقدر نقولك اسباب ما جعلت الشيوخ تفعل هكذا ويحكمهم جنون البقر لي هي لباسنا الان طبعا لا استثني نفسي .. لكن يكير الانسان ميزيدش يجهل بالعكس يولي صاحب حكمة ورزين, تاعنا يحكمهم مرض "العودة الى الشباب بهيئة شيوخية" نعرف الحنين الى الصغر وين راجعين هذوا (اللي فات وقتوا ما يطمع فوقت الناس) واش حبيت نوصلكم كذلك: لحقت اليوم البنت تداسر الذكورا لبرا هذي شفناها وتبان دوك نورمال لكن فل يعلم الرجل شيئا : لن تصل عجوزة مسنة تداسر راجل قد ولدها (ماصراتش ومتصراش خاطر لعجووزة تداسر شيخ وتقولك: "غير الشيخ لي يحملني ") قولولي نكذب