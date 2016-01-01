السلام عليكم ارجو ان يكون كل الاعضاء بصحة وعافية انا تلميذة سنة اولى ثانوي وهذا الاسبوع عطاونا اوراق التوجيه لاختيار الشعبة وانا حائرة بين شعبة علوم تجريبية وشعبة رياضيات انا احب الرياضيات كثيرا ومنذ ايام المتوسطة وانا افكر في اختيار شعبة رياضيات الاساتذة في التوجيه الاولي اختاروني باش ندير شعبة رياضيات ولكن عندي الاختيار لان الاول في شعبة له حرية الاختيار واستاذ العلوم محبش. ولكن المشكل انني احب العلوم طبيعية (19)ومعدل العلوم اعلى من معدل الرياضيات .(17) واريد ان اختص في الطب في الجامعة ان شاء الله مكع ذلك انا حائرة ممكن معلومات حول شعبة رياضيات وهل لها كفاءة للتخصص في الطب