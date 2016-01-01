لا تستطيع أن تقاوم...

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏17 جانفي 2017 على 14:44.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُشارك ::

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    تقلب الحروف معي...

    من أمل إلى ألم

    فيأتي اللحن حزينا...

    وما من أحد يصغي




    لا تزال الكلمات تبكي...

    وهي تخرج من قلبي

    تتماسك دموعي لأجلي...

    ويواصل قلمي وما يحكي



    إلى هنا يكفي...

    فما هو بالشافي

    تكتب الكلمات من وجع... واه

    لكنها تنسى ...


    وقارئها في لحظتها قد يشعر بمأساتك

    لكنه يمر...


    شعور لا يحس به غير ورقة وقلم

    والباقي حجر...




    يمر الوقت ويتبعه الندم...

    شعور يأتي في صورة ألم

    يكفي أنه يقتل حياة الأمل بذاخلك...

    ولا يكتفي حتى يقتل كل حي فيك



    في ملل... وضع لا يسمح أن تعيش انسانا حيا يبتسم


    تخاطب نفسك لتفشل
    تقع , لا تحاول ونتنهي الأمر...


    لا تستطيع أن تقاوم...










     
    الصحافية الساخرة, ‏17 جانفي 2017 على 14:44
    #1
  2. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

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    بل تستطيع أن تقاوم
    كل الهموم تأتي كبيرة وتتلاشى مع الأيام
    فقط الأمل من يأتي كبصيص ضوء فإن تمسكنا به
    يكبر ويكبر حتى يضيء حياتنا
    كلماتك رائعة رغم الحزن الساكن فيها
     
    ملامح شاعر, ‏17 جانفي 2017 على 18:04
    #2

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