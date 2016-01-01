لا تستطيع أن تقاوم...

أمل إلى ألم

فيأتي اللحن حزينا...

وما من أحد يصغي



لا تزال الكلمات تبكي...

وهي تخرج من قلبي

تتماسك دموعي لأجلي...

ويواصل قلمي وما يحكي

إلى هنا يكفي...

فما هو بالشافي

تكتب الكلمات من وجع... واه

لكنها تنسى ...

وقارئها في لحظتها قد يشعر بمأساتك

لكنه يمر...

شعور لا يحس به غير ورقة وقلم

والباقي حجر...

يمر الوقت ويتبعه الندم...

شعور يأتي في صورة ألم

يكفي أنه يقتل حياة الأمل بذاخلك...

ولا يكتفي حتى يقتل كل حي فيك

في ملل... وضع لا يسمح أن تعيش انسانا حيا يبتسم

تخاطب نفسك لتفشل

تقع , لا تحاول ونتنهي الأمر...