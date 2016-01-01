هل هي الجزائر أم أوروبا !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واش راكم ياناس اللمة اولا قبل كل شي نقول الحمد لله على نعمة الثلوج لي انعم علينا بيها ربي سبحانو تقريبا الشرق كامل راه جامد سورتو قسنطينة اه على قسنطينة كيفاه ولات وسوقهراس كيما موالفة وكثر تسكرت طريقها مام عنابة جبل سرايدي وبعض المناطق قالمة تاني جبالها وبعض البلديات سكيكدة لي فيها البحر وصب في بعض المناطق ميلة تغطات وتبسة lol ام البواقي روووعة وباتنة 44444444 الور جيجل لي موالف ميحكمش فيها مليح راهي تغطات ياجماعة الخير سطيف العالي من بكري وزادت تعبات الوسط ولمدية منحكيوش عليها بجاية وقالك العاصمة وضواحيها اليوم لمسيلة معرف واش حوال خونا مالك وصلتنا صورة حصرية ليه سالفي والثلج خلفي لعقوبة لخاوتنا في الغرب راهم قالو التيار لاحق ليكم قالك تيار جانا من الهيه تضالو تندبو على اوروبا ايها الشعب الجزايري هاهي اوروبا جاتكم وزادو قالو التيار تاع اليوم جانا من تركيا تضالو تندبو على البقلاوة يالبنات هاهي جاتكم تركيا اون بيغسووووون عواصف ثلجية ربي يجيب الستر ويحفظ ناس القرى والمداشر لي تعزلو وتقطعت عليهم الطرق كاينة ناس البرد هلكها الغاز والماكلة بلاما ننساو خاوتنا تاع الاقامات الجامعية لي تعزلو بالثلج خويا واحد منهم حصل في سوقهراس كاين لي فاتوهم لي كونطرول وتغلقت عليهم الطرق ربي يسترهم ويحفظهم توحشتو الشتاء اه اه تشفاو منين كان الصيف وفي رواية اخرى اليوم الجزائر تتحول الى اوروبا كان تجمد البحر فلنتزحلق جميعنا والى هناك اختنا لؤلؤة قسنطينة ان شاءلله تكوني بالف خير صورة من المدينة الجديدة قسنطينة البسو مليح وتغطاو مليح وربي يرحم جميع من ليس لديه مأوى في هذا البرد تحياتي