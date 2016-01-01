هل هي الجزائر أم أوروبا !

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏17 جانفي 2017 على 15:27.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    واش راكم ياناس اللمة
    اولا قبل كل شي نقول الحمد لله على نعمة الثلوج
    [​IMG]
    لي انعم علينا بيها ربي سبحانو

    تقريبا الشرق كامل راه جامد
    سورتو قسنطينة اه على قسنطينة كيفاه ولات

    وسوقهراس كيما موالفة وكثر تسكرت طريقها
    مام عنابة جبل سرايدي وبعض المناطق
    قالمة تاني جبالها وبعض البلديات
    سكيكدة لي فيها البحر وصب في بعض المناطق
    ميلة تغطات وتبسة lol
    ام البواقي روووعة وباتنة 44444444
    الور جيجل لي موالف ميحكمش فيها مليح راهي تغطات ياجماعة الخير
    سطيف العالي من بكري وزادت تعبات
    الوسط ولمدية منحكيوش عليها بجاية وقالك العاصمة وضواحيها اليوم
    لمسيلة معرف واش حوال خونا مالك
    وصلتنا صورة حصرية ليه
    سالفي والثلج خلفي
    [​IMG]

    لعقوبة لخاوتنا في الغرب
    راهم قالو التيار لاحق ليكم

    قالك تيار جانا من الهيه
    تضالو تندبو على اوروبا ايها الشعب الجزايري
    هاهي اوروبا جاتكم
    وزادو قالو التيار تاع اليوم جانا من تركيا
    تضالو تندبو على البقلاوة يالبنات هاهي جاتكم تركيا اون بيغسووووون
    [​IMG]
    عواصف ثلجية ربي يجيب الستر ويحفظ ناس القرى والمداشر لي تعزلو وتقطعت عليهم الطرق
    كاينة ناس البرد هلكها الغاز والماكلة
    بلاما ننساو خاوتنا تاع الاقامات الجامعية لي تعزلو بالثلج
    خويا واحد منهم حصل في سوقهراس كاين لي فاتوهم لي كونطرول
    وتغلقت عليهم الطرق

    ربي يسترهم ويحفظهم
    توحشتو الشتاء اه اه
    تشفاو منين كان الصيف
    [​IMG]
    وفي رواية اخرى
    اليوم الجزائر تتحول الى اوروبا
    كان تجمد البحر فلنتزحلق جميعنا والى هناك

    اختنا لؤلؤة قسنطينة ان شاءلله تكوني بالف خير
    صورة من المدينة الجديدة قسنطينة

    [​IMG]

    البسو مليح وتغطاو مليح
    وربي يرحم جميع من ليس لديه مأوى في هذا البرد

    تحياتي












     
    أم ياسمينdz, ‏17 جانفي 2017 على 15:27
    #1
  2. Abd Ellatif erti

    Abd Ellatif erti :: عضو مُشارك ::

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    الخيييييييييييييير
     
    Abd Ellatif erti, ‏17 جانفي 2017 على 16:19
    #2
  3. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو مُتميز ::

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    وهران داخلة مع الغرب :giggle::giggle::giggle: ياي الثلج قادم
    حنا البرد كاين و المطر درك عاد وصلنا شويا ..الحمد لله
    اللهم اجعله غيثا نافعا
    ربي يكون في عون كل المحتاجين لي معندهمش دار تدفيهم في هذا البرد ..
     
    فيتامين سي, ‏17 جانفي 2017 على 16:22
    #3

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