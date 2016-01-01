متخليش في قلبك...

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اييييييه عندك الحق

كلش نحصلوه في العين و السحر

لأنهما ليس لهما لسان ليدافعوا عن انفسهم

ياك العين لحقت لفريق الوطني

نظن خاصهم كاش رقية

تعرفي ليزافريكا gريgري يعرفوله مليح

لكن علاه ما يدوش كاس العالم مادام معاهم الارواح الشريرة هههههههه