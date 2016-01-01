سلااام... قل وداعا للشحنات السلبية ما إن تكتب كل حرف عالق بعقلك ويزعجك شيئا فشيئا يرتاح قلبك بالعامية : هنا فرغ قلبك ترتاح ... وعلاه تخلي فقلبك وتوليلك عقدة لا شفاء لها.. وتتوسوس روحك بالسحر والعين .. وأنا نقولك أنت سباب حالتك هذي.. متقوليش كنت نقرى مليح وكي لحقت للباك فشلت علاه؟ ضربوني بعين خليكي شادة فالحبل هذا وشوفي وين توصلي.. وزيد نرجع لصاحبنا لي كان يخدم وحبس الخدمة لاسباب قالك دارولوا السحر . نظن الكسل وما يفعل.. اليأس ولا سوفرونس وي هذو يقتلوك وانت حي.. واش من سحر هذا يضرني ربي سبحانه.. وينفعني غير هو مشاكل تشيب الراس.. كاااااامل عايشين في بلد واحد ومجتمع بتقاليد وعادات واحدة واسرة مشتتة كاسرتك لا دعم لا تشجيع وحدك هكذا فالجزاير تعيش وسط الاهل وتتمرمد وحدك .. علاه تلحق روحك تتعمر وترجع لقلبك ويرفد صداعك اااااااااااااااااااااااي أجري وليدنا هبل , هذا كان والو مابيه حبس الخدمة واقيلا كان مسحور , زيدي اجرييييي بنتنا فالعشرين رمات روحها من التاقة , وهذي كانت لاباس بيها مسكينة كانت تقرى معدل 15 وفالباك مولاتش تقرى ومرضت ضربوها ب10 عيون ياااو لا لا مهكذاش نوصلوا رواحنا.. يصرالك مشكل تروح تخلصها مريض يااااو عندك وين تفرغ القلقة وقبل ما يوصلك لهبال داويه بالكتيبة اكتب فالورق وقطعها اكتب همك وواش يقلقك خربشوا على ورقة واحرقها.. متخليش في قلبك اي حاجة تصرى عبر عليها وين تحب.. مثلا هنا كاين منتدى تفرغ فيه قلبك وواحد ما يعرفك انت شكون يعرفوا اسمك المستعار .. والى ما تقدرش تعبر وتتخلطلك .. كاين الرياضة اجري وين تحب ارض الله واسعة.. زعما تقولي الطفلة منقدرش نجري وعلالاه بكري معندكمش المشتى روحي مع يماك زوريها وطلقي رجليك للريح والى صعبت يا الحباب معليك غير تشطح شطيح يطير الهم أنا نقولك مع حركات عشوائية اقفز واضرب الحيط قلبها وشوف كيفاه ترتاح فنصف ساعة تكمل كل نهارك نشيط ولاباس.. جربوها رانا نضيعوا مع همومنا وننساوا بلي كل حاجة عندها حل وربي كبييير .. هيا جماعة الخير , نساءا و رجال فرغوا الشحنات السلبية بطريقتكم