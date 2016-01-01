ان النظافة المثالية التى نبحث عنها للخزانات تحتاج الى عملية شاقة للحفاظ على نظافة المياة داخل الخزان حرصا على سلامة افراد الاسرة , وخصوصا الخزانات التى تستخدم فى مياة الشرب , تتواجد الخزانات عادة فوق اسطح المنازل التى تتعرض لضعف فى امدادات المياة فتقوم باستخدام مياة الخزان , لذلك يجب عدم تركها لفترات زمنية طويلة حتى لاتكون المياة غير صالحة للشرب , يستعين دائما الاسر بالشركات التى تعمل على تنظيف الخزانات لما يتوافر لها الكثير من المواد الكيماوية المطهرة التى تستخدمها اثناء عملية التنظيف وعمل الصيانة بشكل مستمر للخزان ,من خلال عملية غسلة وتنظيفة للحفاظ على المياة بداخلة نظيفة الى اطول فترة ممكنة أينما تستخدم خزانات جانب الصناعة، وأنها يجب أن تبقى نظيفة للحفاظ على نظافة الموقع، وكفاءة عملية وجودة المنتج. لا يوجد اثنان من احتياجات التنظيف هي نفسها - كل العملية الفردية وتتطلب حلا مفصل. هذا هو السبب في مورد من ذوي الخبرة معدات تنظيف الخزانات والحرص على فهم جميع جوانب التثبيت قبل التوصية حلا مناسبا. في صناعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية وتوزيع الوقود، وتتراوح خدمات تنظيف الخزانات من التنظيف اليدوي إلى استخدام تلقائية مدمجة في التنظيف. وهذه الأخيرة عادة ما ينطوي على الدورية فوهات غسل الخزان أو رؤساء رذاذ ثابت تركيبها في الدبابات أنفسهم. تنظيف الخزانات الآلي نطاقات التنظيف الآلي من أنظمة للزجاجة، تنظيف برميل وطبل من خلال لالمتخصصة النظيفة في المنشآت مكان (أنظمة CIP) للسفن عملية كبيرة. مهما كان حجم ومحددة بشكل صحيح نظام CIP الآلي يقلل من وقت التوقف عن العمل، وتفرج عن رجل ساعة لمهام أخرى، ويحسن استخدام المياه والكيماويات والطاقة. بالنسبة للشركات التي نظيفة حاليا باليد، يمكن للنظام الآلي تنظيف الخزانات مناسبة في كثير من الأحيان قطع تعطل الإنتاج وتكاليف اليد العاملة بنسبة تصل إلى 90٪. تنظيف الخزانات الصناعي والدافع وراء مطالب خاصة من الدبابات الصناعية في تطوير حلول التنظيف المتخصصة لأحجام دبابة مختلفة. لالدبابات والسفن التي تصل إلى 3M قطر، وفوهات يحركها السائل بالتناوب تقدم التنظيف عالية الكفاءة في 1-3 بار وتصل إلى 95 درجة مئوية للدبابات تصل الى 5m قطر، والتناوب أجهزة الاستنشاق وتجفيف الذاتي / تصاميم فلاشينغ النفس تنتج ممتازة تغطية 360 درجة. للسفن بأقطار تصل إلى 20M، والجمع بين رؤساء التنظيف والعتاد يحركها كفاءة التنظيف عالية مع العمر التشغيلي طويلة، وخفض تكاليف كاملة للحياة وقدرة خاصة لتنظيف خزانات كبيرة حيث هي صعبة للغاية لإزالة بقايا. لتنظيف الأكثر تحديا والموردين في المملكة المتحدة حتى توفير تصاميم فوهة مفصل. التخطيط لنظام جديد لتنظيف الخزان بغض النظر عن دبابة أو سفينة، جزء رئيسي من قبل البيع الاستشارات وفهم نوع من التنظيف المطلوبة، استنادا إلى خصائص المخلفات والحاجة إلى واحد أو أكثر من العمليات التالية: الشطف تنظيف التنظيف عالية التأثير Sanitising تطهير تعقيم بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد اختيار تنظيف الخزانات فوهة بواسطة ما يلي: حجم الخزان رش المسافة محلول تنظيف درجة حرارة التنظيف معدلات التدفق مطلوب السرعات رذاذ الأثر نمط الرش الأمثل رش التغطية (وعوائق) مدة دورة التنظيف المواد فوهة ونوع الاتصال مرة واحدة وقد تم اعتبار هذه المتغيرات، يجب أن تكون متكاملة التكوين فوهة إلى نظام مناسب مع المرتبطة المضخات والمحركات والصمامات والمصافي. فقط من خلال تصميم نظام تنظيف متكامل يمكن ضمان الاستفادة الكاملة من تنظيف فعالة من حيث التكلفة.jk