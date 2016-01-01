كل مايخص دروس العلوم الطبيعية والحياة للثانية ثانوي

الموضوع في 'منتدى المرحلة الثانوية' نشر بواسطة الصارم المسلول, 17 جانفي 2017 على 17:20.
رابط التحميل:Cours CNEG-2AS_S.rar
رابط التحميل :Cours CNEG-2AS_M.rar
التنظيم العصبي:التنظيم العصبي.exe
التنسيق العصبي الهرموني:التنسيق العصبي الهرموني.exe
الخلية وحدة بنيوية للكائنات الحية:الخلية وحدة بنيوية للكائنات الحية.exe
تماثل بنية الـADN عند الكائنات الحية:تماثل بنية الـADN عند الكائنات الحية.exe
آلية انتقال الصفات الوراثية :آلية انتقال الصفات الوراثية 2 ع ت.exe
التنوع الظاهري والمورثي للأفراد:التنوع الظاهري والمورثي للأفراد.exe
الطفرة:الطفرة.exe
الجغرافيا القديمة لمنطقة:الجغرافيا القديمة لمنطقة.exe
تعاقب الكائنات الحية عبر الأزمنة الجيولجية:تعاقب الكائنات الحية عبر الأزمنة الجيولجية.exe
البيئة الحالية ونشاط الانسان:البيئة الحالية ونشاط الانسان.exe
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