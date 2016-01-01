الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة وردة فواحة, 17 جانفي 2017 على 18:25.
السلام عليكم ورحمة الله
من أسرار آية الكرسى
باآرگ الله فيك وجزاك عنا خيرا
السلام عليكم
الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى و الطبراني في المعجم الكبير وصححه الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب برقم 1595/ وأية الكرسي هي قوله تعالى / الله لا إله الحي القيوم / سميت بهدا الإسم لذكر للكرسي فيها والكرسي لم يرد في الصحيح إلا حديث واحد السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي إلا كحلقة ملقاة كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة /قال الألباني في السلسلة الصحيحة /174/1راوه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).