من أسرار آية الكرسى

الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏17 جانفي 2017 على 18:25.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله


    من أسرار آية الكرسى


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    وردة فواحة, ‏17 جانفي 2017 على 18:25
    #1
  2. عاشقة الكرة

    عاشقة الكرة :: عضو متألق ::

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    باآرگ الله فيك وجزاك عنا خيرا
     
    عاشقة الكرة, ‏17 جانفي 2017 على 18:54
    #2
  3. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى و الطبراني في المعجم الكبير وصححه الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب برقم 1595/ وأية الكرسي هي قوله تعالى / الله لا إله الحي القيوم / سميت بهدا الإسم لذكر للكرسي فيها والكرسي لم يرد في الصحيح إلا حديث واحد السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي إلا كحلقة ملقاة كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة /قال الألباني في السلسلة الصحيحة /174/1راوه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش
     
    عاشقة الكرة معجب بهذا.
    نعمات, ‏17 جانفي 2017 على 19:08
    #3

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