رحلة مجانية من غير جواز سفر

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة نعمات, ‏17 جانفي 2017 على 18:48.

  1. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    بطاقة سخصية
    الإسم /عبد الله بن آدم
    اللقب / بن ادم
    الأصل/ من الترب
    موعد الإقلاع / واذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون
    الأمتعة المسموح بهدا
    متران من القماش الأبيض/ الإيمان /العمل الصالح
    بيانات الرحلة
    محطة الإنطلاق/ الحياة الدنيا
    محطة الوصول / الأخرة
    مكان الإقلاع / وما تدري نفس بأي أرض تموت
    مدة الرحلة / ثواني معدودات تكون بعدها في العالم الأخر

    الطرود البريدية
    ولد صالح يدعو له/ عمل صالح ينتفع به / صدقة جارية /علم ينتفع به دعوة أخ له
    شروط الرحلة
    يجب على المسافرين الكرام اتباع التعليمات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

    طاعة الوالدين
    الذكر الدائم للموت
    إن يكون مطعمك ومشربك وملبسك حلال
    الوقت هو الحياة /فيجب المحافظة عليه
    مجالسة الصالحين ودعوة الظالمين لأنفسهم

    اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عداب النار
     
    نعمات, ‏17 جانفي 2017 على 18:48
    #1
  2. هند

    هند :: عضو مُشارك ::

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    موضوع مميز

    شكرا لك اختي وجزيتخيرا عليه
     
    هند, ‏17 جانفي 2017 على 18:56
    #2
  3. نعمات

    نعمات :: عضو فعّال ::

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    شكرا على المرور
     
    هند معجب بهذا.
    نعمات, ‏17 جانفي 2017 على 19:15
    #3

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