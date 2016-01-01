رحلة مجانية من غير جواز سفر

السلام عليكم بطاقة سخصية الإسم /عبد الله بن آدم اللقب / بن ادم الأصل/ من الترب موعد الإقلاع / واذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون الأمتعة المسموح بهدا متران من القماش الأبيض/ الإيمان /العمل الصالح بيانات الرحلة محطة الإنطلاق/ الحياة الدنيا محطة الوصول / الأخرة مكان الإقلاع / وما تدري نفس بأي أرض تموت مدة الرحلة / ثواني معدودات تكون بعدها في العالم الأخر الطرود البريدية ولد صالح يدعو له/ عمل صالح ينتفع به / صدقة جارية /علم ينتفع به دعوة أخ له شروط الرحلة يجب على المسافرين الكرام اتباع التعليمات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة الوالدين الذكر الدائم للموت إن يكون مطعمك ومشربك وملبسك حلال الوقت هو الحياة /فيجب المحافظة عليه مجالسة الصالحين ودعوة الظالمين لأنفسهم اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عداب النار