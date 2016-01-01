شروط الدعاء وآدابه وأفضل أوقاته

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏18 جانفي 2017 على 05:52.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم

    قال الله تعالى : (( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم )) . سورة غافر
    الدعاء عبادة والإجابة من الله قبول والله تعالى قريب من اولياءه ومن عباده المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون , أولئك الذين يتفضل الله عليهم بالإجابة والإنعام .
    وآداب الدعاء : هي تلك الأخلاق الإيجابية والآداب السامية التي يوضحها القرآن والتي يتسم بها المؤمن الذي اتجه الى الله سبحانه يسأله الخير والفلاح ويستعيذ به من الشر والضلال .

    الحالات السلوكية القولية منها والفعلية التي ينبغي ان يلتزم بها المؤمن عند الدعاء هي :
    1 – الخشوع والإستكانة والتضرع .
    2 – الدعاء بنية صادقة وحضور قلب .
    3 – الإسرار (بالسين) في الدعاء لتحقق صفة خفية في النفس لذلك أثنى الله تعالى على نبيه زكريا إذ قال مخبرا (( إذ نادى ربه نداءا خفيا )) سورة مريم 3 – ونحو ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خير الذكر الخفي .... ''
    4 – من الأفضل والأحسن إستقبال القبلة عند الدعاء
    5 – أن يبدأ بالثناء والحمد على الله سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

    شروط الدعاء :
    قال إبن عطاء : إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتا , فإن وافق أركانه قَوِيَ , وإن وافق أجنحته طار في السماء , وإن وافق مواقيته فاز , وإن وافق أسبابه أنجح .
    فأركانه : حضور القلب , والرأفة , والإستكانة , والخشوع
    وأجنحته : الصدق
    ومواقيته : الأسحار
    وأسبابه : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

    وقيل شرائطه أربع :
    أولها : حفظ القلب عند الوحدة
    ثانيها : حفظ اللسان مع الخلق
    ثالثها : حفظ العين عن النظر الى ما لا يحل
    رابعها : حفظ البطن من الحرام

    أفضل أوقات الدعاء :
    - جوف الليل الآخر , ودبر الصلوات المكتوبات , لما رواه الترمذي عن أبي أمامة قال سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم , أي الدعاء أسمع ؟ قال : " جوف الليل الآخر , ودبر الصلوات المكتوبات " رواه الترمذي عن أبي أمامة .
    - في أوقات الاضطرار وحالة السفر .
    - ما بين الأذان والإقامة .
    - ساعة غير محددة ولا معروفة في يوم الجمعة , لما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه "
    - أثناء السجود في الصلاة , روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد , فأكثروا من الدعاء "
    - تحت المطر
    - عند البأس
    - أثناء السفر – إذا كان في طاعة الله .
     
    وردة فواحة, ‏18 جانفي 2017 على 05:52
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