شروط الدعاء وآدابه وأفضل أوقاته

بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى : (( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم )) . سورة غافر الدعاء عبادة والإجابة من الله قبول والله تعالى قريب من اولياءه ومن عباده المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون , أولئك الذين يتفضل الله عليهم بالإجابة والإنعام . وآداب الدعاء : هي تلك الأخلاق الإيجابية والآداب السامية التي يوضحها القرآن والتي يتسم بها المؤمن الذي اتجه الى الله سبحانه يسأله الخير والفلاح ويستعيذ به من الشر والضلال . الحالات السلوكية القولية منها والفعلية التي ينبغي ان يلتزم بها المؤمن عند الدعاء هي : 1 – الخشوع والإستكانة والتضرع . 2 – الدعاء بنية صادقة وحضور قلب . 3 – الإسرار (بالسين) في الدعاء لتحقق صفة خفية في النفس لذلك أثنى الله تعالى على نبيه زكريا إذ قال مخبرا (( إذ نادى ربه نداءا خفيا )) سورة مريم 3 – ونحو ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خير الذكر الخفي .... '' 4 – من الأفضل والأحسن إستقبال القبلة عند الدعاء 5 – أن يبدأ بالثناء والحمد على الله سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . شروط الدعاء : قال إبن عطاء : إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتا , فإن وافق أركانه قَوِيَ , وإن وافق أجنحته طار في السماء , وإن وافق مواقيته فاز , وإن وافق أسبابه أنجح . فأركانه : حضور القلب , والرأفة , والإستكانة , والخشوع وأجنحته : الصدق ومواقيته : الأسحار وأسبابه : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل شرائطه أربع : أولها : حفظ القلب عند الوحدة ثانيها : حفظ اللسان مع الخلق ثالثها : حفظ العين عن النظر الى ما لا يحل رابعها : حفظ البطن من الحرام أفضل أوقات الدعاء : - جوف الليل الآخر , ودبر الصلوات المكتوبات , لما رواه الترمذي عن أبي أمامة قال سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم , أي الدعاء أسمع ؟ قال : " جوف الليل الآخر , ودبر الصلوات المكتوبات " رواه الترمذي عن أبي أمامة . - في أوقات الاضطرار وحالة السفر . - ما بين الأذان والإقامة . - ساعة غير محددة ولا معروفة في يوم الجمعة , لما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه " - أثناء السجود في الصلاة , روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد , فأكثروا من الدعاء " - تحت المطر - عند البأس - أثناء السفر – إذا كان في طاعة الله .