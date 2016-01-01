الخبز التركي المتواجد في كافة المطاعم التركيه

السلام عليكم في كل مطعم في تركيا يوجد مخبز وعندما تصلين وتجلسين على الطاوله اول ما يقدم لك هذا الخبز مع طبق به زبده +لبنه مالحه وهذا الخبز يقدم فور خبزه ولا يخزن ابداً لانه رقيق جداً وينشف بعد عمله بقليل وطبعاً مع الوجبه الرئيسيه يقدم خبز عربي (كماج ) عادي في اخر مره زرت تركيا طلبت من الخباز ان يشرح لي المكونات والطريقه فكانت سهله ولا يوجد بها اي تعقيد ا العجينه مكونه من 3 كاسات طحين 1 ملعقه صغيره خميره رشة ملح ماء فاتر للعجن ولتغطية وجه العجينه المفاجئه كانت بيض مع لبن اب وليس الحليب وكررت السؤال عليه عدة مرات متأكد لبن اب مش حليب ويقول نعم لبن ايرون هكذا يسمى عندهم وحبة البركه الطريقه نعجن العجينه حتى تصبح لينه ونتركها ترتاح وتتخمر وبمساعدة الطحين نفردها بهالشكل كا نتركها ترتاح مره تانيه ثم نفردها من جديد تدهن بخليط اللبن والبيض وترش بالقزحه ( حبة البركه ) تخبز في فرن محمى مسبقاً في وسط الفرن داخل الفرن منظر جميل جداً وهذا بعد النضوج