السنة في التعامل مع الزوجة.

الابتسامة في وجه الزوجة : • قال رسول الله ﷺ : " تبسمك في وجه أخيك لك صدقة " رواه الترمذي ، فكيف إذا كانت زوجتك ؟!! ملاطفة الزّوجة بإطعامها : • قال رسول الله ﷺ : " إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك " متّفق عليه . ملاطفتها بالشّرب من سؤرها : • فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : " كنت أشرب وأنا حائض ، ثم أناوله النبي ﷺ ، فيضع فاه على موضع فيَّ ، فيشرب ، وأتعرق العرق وأنا حائض ، ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فيَّ ، فيشرب " رواه مسلم . الاتّكاء في حجرها : • عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : " كان رسول الله ﷺ يتكئ في حجري ، فيقرأ القرآن وأنا حائض " متّفق عليه . الاغتسال معها من إناء واحد : • ففي أحاديث عائشة وأم سلمة وميمونة وابن عمر - رضي الله عنهم - : " أن النبي ﷺ كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد حتى يقول لها : أبقي لي (أي الماء) وتقول هي : أبق لي " متّفق عليه . ملاعبة الزّوجة وممازحتها : • قال رسول الله ﷺ لجابر بن عبد الله : " هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك " متفق عليه . • وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت مع النبي ﷺ في سفر ، وهي جارية ، فقال لأصحابه : تقدموا ، فتقدموا ، ثم قال لها : تعالي أسابقك " رواه أحمد بسند صحيح . معاونتها في شؤون البيت : • سئلت عائشة - رضي الله عنها - ما كان رسول الله ﷺ يعمل في بيته ؟ قالت : كان بشرا من البشر يخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه رواه أحمد بسند صحيح . تنظيف الفم من أجلها : • قالت عائشة - رضي الله عنها - كان رسول الله ﷺ : " إذا دخل بيته بدأ بالسواك " روه مسلم . ومن ذلك التّطيّب والتّزيّن لها : • قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : " إني أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين لي " . يناديها بترخيم اسمها وبأسماء وكُنى تحبّها : • كان ﷺ يقول لـ [عائشة] : " يا عائش ، يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام " متفق عليه. • وكان يقول لعائشة أيضا : " يا حميراء " رواه النسائي ، والحميراء تصغير حمراء يراد بها البيضاء . • وقالت عائشة أيضًا : يا رسول الله كل نسائك لها كنية غيري ، فكنّاها " أم عبد الله " رواه أحمد بسند صحيح . غض الطرف عن بعض نقائصها : • قال ﷺ : " لا يفرك) أي لا يبغض) مؤمنٌ مؤمنة إن كرِهَ منها خُلُقاً رضي منها آخر " رواه مسلم . مواساة الزّوجة ومسح دموعها إذا بكت : • قال أنس : كانت صفية مع رسول الله ﷺ في سفر ، وكان ذلك يومها ، فأبطأت في المسير ، فاستقبلها رسول الله ﷺ وهى تبكي ، وتقول حملتني على بعير بطيء ، فجعل رسول الله يمسح بيديه عينيها ، ويسكتها ... رواه النسائي بسند صحيح . تحمّل نقاشها : • عن عمر بن الخطاب قال : صخبت عليّ امرأتي فراجعتني (أي ناقشتني في موقف) ، فأنكرتُ أن تراجعني ! قالت : ولِمَ تُنكر أن أراجعَك؟ فوالله إن أزواج النبي ﷺ ليراجِعْنه ... رواه البخاري . لا يعيب طعامها : • عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : " ما عاب النبي ﷺ طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه " رواه البخاري . شكرُها على ما تقدّمه : • قال ﷺ : " من لم يشكر الناس لم يشكر الله " رواه الترمذي بسند حسن . إكرام أهلها وصديقاتها : • قالت عائشة - رضي الله عنها - : " إن كان رسول الله ﷺ ليذبح الشاة فيتتبع بها صدايق خديجة فيهديها لهن " رواه الترمذي وصححه الألباني . إعلان التمسّك بها : • عن عائشة - رضي الله عنها - عن قصة أم زرع وزوجها الذي كان يحسن إليها ثمّ فارقها ؛ قال ﷺ لعائشة - رضي الله عنها - عندها : " كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك " . الاهتمام بها في أزماتها ورقيتها في حال مرضها : • قالت عائشة - رضي الله عنها - في قصّة الإفك : كنت إذا اشتكيت رحمني ﷺ ، ولطف بي ، فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك فأنكرت ذلك منه كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرّضني قال : كيف تيكم ! لا يزيد على ذلك " رواه البخاري . • وعنها - رضي الله عنها - قالت : " كان ﷺ اذا مرض أحدٌ من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات " رواه مسلم . إعانتها على على طاعة الله تعالى : • قال ﷺ : " رحم الله رجلاً قام من الليل ، فصلي وأيقظ امرأته ، فأن أبت نضح في وجهها الماء " رواه أبو داود والنّسائي وصحّحه ابن حبّان . الوثوق بها وعدم تخوينها : • نهى رسول الله ﷺ : " أن يطرق الرجل أهله ليلاً وأن يخونهم ، أو يلتمس عثراتهم " رواه مسلم . تقبيلها إذا أراد الخروج : • قالت عائشة - رضي الله عنها - : " قبّل النبي ﷺ بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ " رواه أبو داود والتّرمذيّ وقوّاه ابن عبد البرّ وجماعة ، • وفي (الصّحيح ) عنها - رضي الله - عنها قالت : " كان رسول الله ﷺ يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثمّ تضحك " . • وعند النسائي قالت : " أهوى النبي ﷺ ليقبلني فقلت إني صائمة فقال : وأنا صائم ، فقبّلني " . تسليتها والترويح عنها : • قالت عائشة - رضي الله عنها - : " لقد رأيت رسول الله ﷺ يقوم على باب حِجرتي - والحبشة يلعبون بِحِرابهم في مسجد رسول الله - يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ، ثم يقوم من أجلي حتى أكونَ أنا الَّتي أنصرف " متفق عليه واللفظ للبخاري . اصطحابها في السفر : • كان رسول الله ﷺ : " إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بـها " متفق عليه . تبجيلها في الإنفاق : • قال رسول الله ﷺ : " دينار أنفقتَه في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك " رواه مسلم . • وقال ﷺ : " إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها - أي : يبتغى بها وجه الله ورضاه - كانت له صدقة " متفق عليه . عدم نشر سرّها : • قال ﷺ : " إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها " رواه مسلم . احترام هوايتها التي لا معصية فيها : • قالت عائشة - رضي الله عنها - : " كنت ألعب بالبنات عند النبي ﷺ وكان لي صواحب يلعبن معي ، فكان النبي ﷺ إذا دخل ينقمعن منه فيُسَرّ بهن فيلعبن معي " رواه البخاري في الأدب المفرد . إضفاء جوّ المرح في البيت : • قالت عائشة - رضي الله عنها - : " زارتنا سودة يومًا فجلس رسول الله بيني وبينها ، إحدى رجليه في حجري ، والأخرى في حجرها ، فعملت لها حريرة فقلت : كلى ! فأبت فقلت : لتأكلي ، أو لألطخن وجهك ، فأبت فأخذت من القصعة شيئاً فلطخت به وجهها ، فرفع رسول الله رجله من حجرها لتستقيد منى ، فأخذت من القصعة شيئاً فلطخت به وجهي ، ورسول الله يضحك " رواه النسائي . إعلان الاهتمام بها في وقت الحيض أيضًا : • عن ميمونة - رضي الله عنها - قالت : " كان النبي ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيّضٌ " رواه البخارى . • وعن أنس - رضي الله عنه - قال : " كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسئل النبي ﷺ عن ذلك فأنزل الله تعالى :﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى﴾ ، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يؤاكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كلّ شيء ما خلا النكاح (أي إلاّ الجماع) " رواه مسلم والتّرمذيّ واللفظ له . إمهالها للتّزيّن والتجمّل : • عن جابر قال : كنا مع رسول الله في سفر ، فلما رجعنا ذهبنا لندخل إلى بيوتنا فقال : أمهلوا حتى ندخل ليلا (من أجل أن يصلح النساء أنفسهن) حتى تمتشط الشعثة (أي تسرح شعرها) ، وتستحد المغيبة (أي تزيل الشعر الزائد في جسدها) رواه النسائي . إحياء المودة بين الزوجين وتنميتها بنحو طيب الكلام وإفشاء السّلام : • قال رسول الله ﷺ : " أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم " والإهداء ؛ قال رسول الله ﷺ : " تهادوا تحابّوا " ، وهذا عامّ بين المؤمنين فكيف مع الزّوجة ؟ تحرّي العدل بين الزّوجات : • قال رسول الله ﷺ : " من كانت له امرأتان ، يميل مع إحديهما على الأخرى ، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط " رواه الترمذي . ~~ منقول ~~