البيت السعيد : يحتاج بعض الأزواج إلى مهارة المُراوغة، والخفّة وسُرعة البديهة أثناء الحوار بلغة الجسد، والى الكثير من فنون التمثيل والمُدَاهنة، وربما إلى بعض من سلوك الخَطف والكذب والخَديعة واللُّصُوصِية ...للفوز بلحظات جميلة من الرومانسية. ففي ظل ظروف خاصة، مرتبطة بطبيعة السّكن مثلا، أو وجود الأولاد، يجدُ الزوجان نفسيهما بحاجة إلى القفز على جميع اللاءات، وتَجَاوُز المَمْنُوع في العلاقات العاطفية، المُصنفة اجتماعيا في خانة "اللاشرعية"، فينزلقان إلى هوة الطيش المُحَصَّن بالشرعية ﴿الزواج﴾ بمعنى أدق يحاول الزوجان تحقيق المتعة باستخدام بعض أدوات العلاقات غير شرعية، من جهة والفوز برضا الله تعالى من جهة أخرى، إن الكثير من الشخصيات أيها الأصدقاء التي تفتقد إلى المرونة، وتميلُ إلى الجمود في التفكير، تكون عرضة للقلق، الناجم عن الخوف أو الشعور بالذنب من المراقبة اللّصيقة ومضايقة الآخرين خاصة الأولاد، أو نجدها تميل إلى سلوك الإزاحة للمشاعر، الأمر الذي يُعرض الانجذاب بين الزوجين وثورة عواطفهما إلى الدفن في مقبرة الجفاء العاطفي...