للتخلص من مسامات الوجه

الموضوع في 'منتدى الطب البديل والعلاج بالأعشاب' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏18 جانفي 2017 على 06:08.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    - المسمات المتسعة التي تتخلل بشرة الوجه فغالبا ما تكون أسبابها
    الطبقة الدهنية للجلد و أحيانا تتطور إلى أن تصبح إلتهابات على البشرة ذاتها
    ويتغير لونها تدرجيا إلى الأحمر بسبب تشكل أحماض ناتجة عن تفاعل الطبقة الدهنية
    مع بعض البيكتيريات الموجودة على سطح البشرة

    - الوصفة /
    - كميات متساوية من :
    - العفص إن لم يوجد فالعفصة مطحون ناعم
    - البلوط الجاف مطحون ناعم
    - العســـــــــــــــل مقدار الخلطة
    - نمزج الكل مع بعض وقبل الإستعمال نأخذ المقدار الذي سنستعمله
    من الخلطة و نضيف إليه نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون
    ثم ندلك به خفيفا على البشرة كل ليلة


    - أما إذا كان مع المسمات وجود زيوان أي الرؤوس السوداء
    فيستعمل مغلى زهر البابونج وحين يطبخ نعرض وجوهنا للبخار
    عدة مرات وقبل جفاف الوجه نضغط على الرؤوس لإخراجها بسهولة
    و نكرر العملية لمدة ثلاثة أيام لننتهي من كل الرؤس السوداء
    - ثم بعد ذلك نستعمل الخلطة الأولى للقضاء على المسمات .

    الله يوفقكم
     
    وردة فواحة, ‏18 جانفي 2017 على 06:08
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