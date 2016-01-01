للتخلص من مسامات الوجه

- المسمات المتسعة التي تتخلل بشرة الوجه فغالبا ما تكون أسبابها الطبقة الدهنية للجلد و أحيانا تتطور إلى أن تصبح إلتهابات على البشرة ذاتها ويتغير لونها تدرجيا إلى الأحمر بسبب تشكل أحماض ناتجة عن تفاعل الطبقة الدهنية مع بعض البيكتيريات الموجودة على سطح البشرة - الوصفة / - كميات متساوية من : - العفص إن لم يوجد فالعفصة مطحون ناعم - البلوط الجاف مطحون ناعم - العســـــــــــــــل مقدار الخلطة - نمزج الكل مع بعض وقبل الإستعمال نأخذ المقدار الذي سنستعمله من الخلطة و نضيف إليه نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون ثم ندلك به خفيفا على البشرة كل ليلة - أما إذا كان مع المسمات وجود زيوان أي الرؤوس السوداء فيستعمل مغلى زهر البابونج وحين يطبخ نعرض وجوهنا للبخار عدة مرات وقبل جفاف الوجه نضغط على الرؤوس لإخراجها بسهولة و نكرر العملية لمدة ثلاثة أيام لننتهي من كل الرؤس السوداء - ثم بعد ذلك نستعمل الخلطة الأولى للقضاء على المسمات . الله يوفقكم