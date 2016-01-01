يا قلم اصرخ وعاتب ماتشاء مهما تفعل وتقول فأنت مجرد كلمات على اوراق تذوب عندما يسقط عليها قطرة من الماء أبلغ المجنون صاحبك الذى يكتب ويبكى كأنك تستمع إليه انك مجرد جماد وحبر خالى من الاحساس ايها القلم الناطق بكلام صاحبك هل يدرى هو انك أصم لا تعلم مايقول وليس عندك أدنى شعور بما يقول ويبكى ويعاتب الايام والظروف إليس لنا حق ان نقول عليه مجنون انسان لم يكون سواء أنسان على صفحات الكلمات أصرخ أصرخ وردد مايقول يوما ما يجف الحبر ويبقى دمع المجنون على الاوراق محفور يذيبها ويكتب ويكتب وليس على المجنون والخيال لوم هل تعتقد اننا نحزن ليما يقول أخطئت انت وهو نحنو نقراء تعجبنا بعض حروفك او بعض الصور ولا يعنينا من هو وماذا يكون سراب خيال ام مجنون تبآ تبآ أخبرهم ياقلمى انى ليستو بمجنون ولا ازوف اليهم أخبار وحكايات قبل النوم انما انا عاشق ترمى به الايام ويبقى العشق للحبيب فى القلب محفور وتحت التراب معى مدفون لا تستمع إليهم ياقلمى وقل ما تريد وأخبرهم انى على عهد الحبيب الى ان ينفذ دمى من جسدى ويبقى بلا روح دعهم يفعلوا ما يفعلون ويقولون ما يقولون فأنا على العهد الى ان ينتهى الزمان او نموت