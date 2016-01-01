�� يا من تحفظون القرآن �� ����▫️اعلموا أن جهدكم الذي بذلتم في الحفظ لن يضيع، يقول الله تعالى: (...أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ...) ▫️قد تواجهك صعوبة في حفظ الآيات، تذكر أنه كلام الله، وأنك مأجور على كلِّ حرف، وبالصعوبة و المشقة يزداد أجرك ....❤️ ��كرر فالتكرارُ هو المعين بعد اللهِ على الضبط. ����▫️هناك فرق بين التكرار والضبط، قد تقول : أنا كررت مرارًا لكن لمَ لم أضبط؟! لا عليك أنت مع التكرار في طريق الضبط .. ▫️قد تكرر سبعًا و عشرًا وعشرين وثلاثين ... وأكثر لكن ربما لا تشعر بالفرق، لا بأس، عقلك الآن يأخذ نسخة صورية وسمعية للآيات، ستعينك فيما بعد على الضبط. ����▫️وحتى تتأكد من الذي قلتُه، جرب أن تكرر مقطعًا حفظته عدة مرات، ومقطعًا آخرا حفظته لكن لم تكرره. سترى فرقًا واضحًا حينما تُراجع .. ▫️وازن بين حفظ الآيات و أنت تحفظ، والمقطع الذي ترى فيه صعوبة كرره مرارا حتى يرسخ ..�� ����▫️أنك في كلِّ يوم تحفظ، سيتطور عندك الحفظ، وستنتقل من مرحلة إلى مرحلة أفضل. ▫️سيعتاد عقلك على الحفظ، وستحفظ - بإذن الله- مع الزمن بسهولة ويسر...�� ����▫️تذكر أن اللهَ يسرّ حفظ القرآن، يقول تعالى: (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ) ▫️إن كنت في أول الطريق فاعلم أن الله سيُيسر لك ما تبقى منه...�� ����▫️اعلم أنك ما سرتَ إلى هذا الطريق إلا بتوفيق من الله. ▫️تذكر أن القرآن سريع التفلت؛ فإيّاك وترك المراجعة لاتقلق من النسيان، هذا شيء طبيعي جدًا، لأن الحفظ الجديد يحل محل الحفظ القديم، وبمجرد مراجعتك للقديم ستتذكر بسهولة...�� ����▫️القرآن يحتاج إلى صبر ومثابرة، ولا تحسب أن من حفظه حفظًا جيدًا جاء حفظه من ذكاء وإلهام! بل من جاء من جهد وتعب وسهر حتى ظفر وهذا هو الذكاء! ��إيَّاك والذنوب والمعاصي والعجب بالنفس؛ فهي سبب رئيسي لتفلت المحفوظ والعلم كله! ▫️إيّاك وتحقير نفسك، والقول: أنا لا أستطيع الحفظ، بل تستطيع لكن بالجد والصبر... �� ختامًا ضع نصب عينيك: التكرار و المراجعة. �� و اعلم أن اللهَ اختارك من بين كلِّ العالمين لتحفظ كتابه بينما هناك من حُرم منه... �� نعمة تستحق التأمل ...❤️