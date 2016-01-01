�� يا من تحفظون القرآن ��

الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏18 جانفي 2017 على 08:04.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    �� يا من تحفظون القرآن ��



    ����▫️اعلموا أن جهدكم الذي بذلتم في الحفظ لن يضيع، يقول الله تعالى:
    (...أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ
    ۖ...)



    ▫️قد تواجهك صعوبة في حفظ الآيات، تذكر أنه كلام الله، وأنك مأجور على كلِّ حرف، وبالصعوبة و المشقة يزداد أجرك ....❤️



    ��كرر فالتكرارُ هو المعين بعد اللهِ على الضبط.



    ����▫️هناك فرق بين التكرار والضبط، قد تقول : أنا كررت مرارًا لكن لمَ لم أضبط؟! لا عليك أنت مع التكرار في طريق الضبط ..



    ▫️قد تكرر سبعًا و عشرًا وعشرين وثلاثين ... وأكثر لكن ربما لا تشعر
    بالفرق، لا بأس، عقلك الآن يأخذ نسخة صورية وسمعية للآيات، ستعينك فيما بعد
    على الضبط.



    ����▫️وحتى تتأكد من الذي قلتُه، جرب أن تكرر مقطعًا حفظته عدة مرات،
    ومقطعًا آخرا حفظته لكن لم تكرره. سترى فرقًا واضحًا حينما تُراجع ..



    ▫️وازن بين حفظ الآيات و أنت تحفظ، والمقطع الذي ترى فيه صعوبة كرره مرارا حتى يرسخ ..��



    ����▫️أنك في كلِّ يوم تحفظ، سيتطور عندك الحفظ، وستنتقل من مرحلة إلى مرحلة أفضل.



    ▫️سيعتاد عقلك على الحفظ، وستحفظ - بإذن الله- مع الزمن بسهولة ويسر...��



    ����▫️تذكر أن اللهَ يسرّ حفظ القرآن، يقول تعالى:

    (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ )



    ▫️إن كنت في أول الطريق فاعلم أن الله سيُيسر لك ما تبقى منه...��



    ����▫️اعلم أنك ما سرتَ إلى هذا الطريق إلا بتوفيق من الله.



    ▫️تذكر أن القرآن سريع التفلت؛ فإيّاك وترك المراجعة

    لاتقلق من النسيان، هذا شيء طبيعي جدًا، لأن الحفظ الجديد يحل محل الحفظ القديم، وبمجرد مراجعتك للقديم ستتذكر بسهولة...��



    ����▫️القرآن يحتاج إلى صبر ومثابرة، ولا تحسب أن من حفظه حفظًا جيدًا جاء
    حفظه من ذكاء وإلهام! بل من جاء من جهد وتعب وسهر حتى ظفر وهذا هو الذكاء!



    ��إيَّاك والذنوب والمعاصي والعجب بالنفس؛ فهي سبب رئيسي لتفلت المحفوظ والعلم كله!



    ▫️إيّاك وتحقير نفسك، والقول: أنا لا أستطيع الحفظ، بل تستطيع لكن بالجد والصبر...



    �� ختامًا ضع نصب عينيك: التكرار و المراجعة.



    �� و اعلم أن اللهَ اختارك من بين كلِّ العالمين لتحفظ كتابه بينما هناك من حُرم منه...



    �� نعمة تستحق التأمل ...❤️
     
    وردة فواحة, ‏18 جانفي 2017 على 08:04
    #1

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