بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أبواب جهنم السبعه أسمائهم وطرق العذاب بهم ..! ابعدنا الله عنها واياكم البـــاب الأول : يسمى جهنم لأنه يجهم في وجوه الرجال والنساء فيأكل لحومهم ، وهو أهون عذابا من غيره البــاب الثــاني : ويسمى لظــى لأنها آكلة اليدان والرجلان تدعو من أدبر عن التوحيد وتولى عما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام . البــاب الثالث : يقال له سقر ، إنما سمي سقر لأنه يأكل اللحم دون العظم . البــاب الرابــع : يقال له الحطمة لأنها تحطم العظام وتحرق الأفئدة وترمي بشرر كالقصر فتطلع الشرر إلى السماء ثم تنزل فتحرق وجوههم وأيديهم فيبكون الدمع حتى ينفذ ثم يبكون الدماء حتى تنفذ ثم يبكون القيح حتى ينفذ . البـــاب الخامس : يقال له الجحيم انما سمي بذلك لأنه عظيم الجمرة ، الجمرة الواحدة أعظم من الدنيا . البــــــاب السادس : يقال له السعير سمى هكذا لأنه يسعر فيه ثلاثمائة قصر في كل قصر ثلاثمائة بيت في كل بيت ثلاثمائة لون من العذاب وفيه حيات وعقارب وقيود وسلاسل وأغلال ، وفيه باب الحزن ليس في النار عذاب أشد منه إذا فتح باب الحزن حزن أهل النار حزنا شديداً . البـــاب السابع : يقال له الهاوية من وقع فيه لم يخرج ابدا وفيه بئر الهباب يخرج منه نار تستعيذ منها النار ، وفيه الذين قال الله فيهم {سأرهقه صعودا} ، وهو جبل من نار يوضع أعداء الله على وجوههم على ذلك الجبل مغلولة أيديهم إلى أعناقهم، مجموعة أعناقهم إلى أقدامهن ، الزبانية وقوف على رؤوسهم بأيديهم مقامع من حديد إذا ضرب أحدهم بالمقمعة ضربة سمع صوتها الثقلان .وأبواب النار من حديد ، فرشها الشوك ، غشاوتها الظلمة ، أرضها نحاس ورصاص وزجاج .. أوقد عليها ألف عام حتى احمرت ، وألف عام حتى ابيضت ، وآلف عام حتى اسودت ، فهي سوداء مظلمة قد مزجت بغضب الله . أسأل الله العلي العظيم ان يجيرنا واياكم عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته