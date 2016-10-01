يعتبر طريقة عمل الفلافل والفول المصري في المنزل من الاكلات المصرية الشهيرة التي يعشقها المصريين وتتميز ايضا طريقة عمل الفلافل والفول المصري بخفه طعمها الشهي والمحبب لدي كثيرا من الناس التي تفضل تقديمه صباحا علي الفطار والان سيدتي سوف نقدم لكي طريقة عمل الفلافل والفول المصري في المنزل بالخطوات السهله والبسيطه. اولا المقادير -نصف كيلو فول -نصف كيلو فول مدشوش -2بصلة كبيرة -10فصوص ثوم -باقة بقدونس – باقه كزبرة -باقة شبت -معلقة كركم احمر -كمون -فلفل اخضر او رومي -عصير طماطم -عصير ليمون -سجق اسكندراني -ملح -فلفل اسود -شطه -رشة بيكنج بودر -يمكن اضافة الكزبرة الناشفه والينسون حسب الرغبة الي عجينة الفلافل. اولا.طريقة عمل الفول -ينقي الفول ويغسل جيدا بالماء ثم ينقع بالماء لمدة يوم كامل. – بعد ذلك في وعاء علي النار يوضع الفول بالماء ويوضع معلقة الكركم عليه. – ثم يترك علي نار هادئة لمده طويلة مش كثيرا لتتم عملية النضج ثم يرفع من علي النار. -ثم نضع طاسة علي النار ونضع بها معلقتين من الزيت وبعد ذلك نقطع فلفل اخضر حار او رومي. – بعد تشويح الفلفل علي النار نضع مقدار من الفول ثم نضع رشة ملح ورشة كمون وقليل من عصير الطماطم وعصير الليمون. – ممكن ايضا نضع قطع صغيرة من السجق الاسكندراني اليه حسب الرغبة ثم نطفي النار بعد تقليب جميع المكونات معا. – ثم نقدم الفول في طبق التقديم وبالف هنا وشفاء. ثانيا .طريقة عمل الفلافل المصرية -ينقع الفول المدشوش يوم كامل في اناء عميق بالماء. – بعد ذلك يغسل بالماء ويوضع في الكبة ثم تغسل الكزبرة والبقدونس والشبت ويقطع كل منهما. -ثم يوضع في الكبة مع الفول المشوش ثم تخلط المكونات معا حتي نحصل علي عجينة لينه. -ممكن اضافة قليل من الماء حتي تساعد علي خلط العجينه جيدا. – ثم نضيف البصلتين بعد تقطيعهم ثم نضيف الثوم الي الخلطه ونستمر في التقليب. – بعد ماتصبح العجينة جاهزة ولينه نضع التوابل المطلوبة مثل الملح والشطه والكمون والفلفل الاسود والبيكنج بودر. -نخلط جميع التوابل مع العجينه جيدا ثم نضع طاسة علي النار ونشكل العجينة الي كور صغيرة ويمنك اضافه السمسم اليها. – بعد ان يسخن الزيت علي النار نضع كور الفلافل بالزيت ونستمر في تقليبها حتي تصبح لونها ذهبي . – وتكون النار هادئة لحد ما ثم نخرج كمية الفلافل الذهبية ونضعها علي ورق المطبخ حتي تصفي من الزيت. – ثم نكرر العمليه السابقة حتي نفاذ كمية العجينة. – تقدم الفلافل في طبق التقديم مع طبق الفول ايضا. – ويمكن تقديم السلطه الخضراء والطحينة والجبنة الرومي والبيض معهما . – وبكده تصبح وجبة الافطار جاهزة . -وبالف هنا وشفاء. طريقة عمل الفلافل