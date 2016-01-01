يؤسفني كل يوم أن أقول بلساني : الوضع سيء هنا... حقا بعضهم بلغ الكمال في الحماقة.. في التفاهة.. في الغباء.. في الكذب.. في السرقة ..وفي الظلم.. حقا هؤلاء مثاليون في الأمور السيئة و فقط... أمثال هؤلاء ما إن تبدأ في البحث عن شيء جميل بذاخلهم لا تجد سوى أرواح شريرة , تخرج في صورة وجوه قبيحة .. أرى أنك تفكر في أحد من هؤلاء و أنت تقرأ .. وأرى البعض يتساءل كيف هم.. لا توجد صورة لهم ولازال البحث في القائمة جاري... لا تحاول ... فهؤلاء لن تجدهم في قائمة اهتماماتك , لذا لن يخطر ببالك من هم ؟ ستكره نفسك هنا بينهم إن ذكرتهم لك.. ستكره وجودك ووجودهم بمكان واحد... في التالي : لا أتماسك أعصابي .. قد أنفى بسبب لساني الطويل إلا عليهم... هؤلاء لا يملكون سوى مكان واحد يتعادون لأجله ... هؤلاء لا يحبون سوى شيء واحد ويوظفون كل طاقاتهم الإيجابية لأجله... السلطة و المال حكام يصلون ويصلون لأقصى مراحل القسوة و الظلم... يصلون لأقصى مراحل الحيلة و الذكاء ... يصلون لأقصى مراحل الجشع والبخل... يصلون لأقصى مراحل الحماقة والتفاهة... لأجل شيئان فقط ... "السلطة و المال" ليصلوا في الأخير إلى أقصى مراحل الجهل و يليه "الجحيم"... بقلم الصحافية الساخرة على الأرواق