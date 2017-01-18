لعشاق الرسم و الفن تطبيقات لتكن محترف في الرسم

برنامج Spacedraw برنامج للمهندسين و المحترفين لرسم الرسومات الهندسية و الدقيقة . كما يساعدك في انشاء رسومات ثلاثية الابعاد مجانا مع اختيار اي من الالوان التي تناسبك بكل سهولة.