لعشاق الرسم و الفن تطبيقات لتكن محترف في الرسم

اليوم حبيت اطرلكم افضل برنامج رسم للاندرويد ، حيث اوفر لكم ثلاث تطبيقات لتكون محترف في الرسم و ذلك من خلال تحميل اي برنامج من البرامج التالية : برنامج SketchBook Pro – سكتش بوك برو يوفر لك مجموعة كبيرة من ادوات الرسم ، حيث استخدام الفراشي واقلام الرصاص للبدء بالرسم، والتلوين بإستخدام عجلة الوان تحتوي على جميع الالوان بدرجات مختلفة مجانا ، كما يتيح لك سكتش بوك برو إمكانية إنشاء تصاميم رائعة ولوحات فنية مذهلة بإستخدام مجموعة من الاشكال الهندسية وادوات الرسم و التعديل و التحرير المختلفة. حمل من هنا برنامج رسم ثلاثي الابعاد برنامج Spacedraw برنامج للمهندسين و المحترفين لرسم الرسومات الهندسية و الدقيقة . كما يساعدك في انشاء رسومات ثلاثية الابعاد مجانا مع اختيار اي من الالوان التي تناسبك بكل سهولة.حمل الان من هنا و تعرف على افضل برنامج رسم للمحترفين ... برنامج Drawwiz ان كنت من هواة رسم الاشخاص و التصميم الانمي والشخصيات تطبيق درواز يساعدك في ذلك ، حيث يتيح لك تحويل صورك الى رسومات انمي من خلال الجوال المحمول مجانا دون الحاجة الى رسوم اشتراك. بالاضافة الى ذلك يوفر لك خيارات واشكال لـ ملامح الوجه وشكل ولون الشعروالملابس والمجوهرات والقبعات والنظارات التي تزيد من جمال الصورة التي قمت بتصميمها. مع الكتابة على التصاميم ... للتعرف اكثر حمل البرنامج من هنا .. اتمنى ان تحمل اي من التطبيقات السابقة مع قضاء افضل الاوقات في الرسم و التلوين من خلال الجوال