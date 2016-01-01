موعظة عظيمة للنساء في الحجاب

استجابة المؤمنات لله و للرسول – صلى الله عليه و سلم-

أن ذلك يُرْضي ربّها الذي تعبده و تحبّه

هو عمل يسير جدّا و ثوابه عظيم جدّا

أن تدخل النار من أجل قطعة قماش

و قد ضَرَب نساء الرعيل الأول المُثُل العليا في الاستجابة لأمر مولاهُن في الحجاب

إن عِزّ المسلمة اليوم في وقوفها ثابتة على دين الله ثُبوتَ الجبال الرَّواسي وسط هذا العَفن الخلُقيّ الذي ارتدّت إليه البشرية إلا ما شاء الله، متمسّكة بحبله تمسّك العاضّ عليه بالنواجذ، حريصة على مرضاته أوّلا و آخرا، متذكِّرة قولَ الرسول – صلى الله عليه و سلم –