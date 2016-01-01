لنغير حياتنا مع القران

قال تعالى (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) في هذه الاية يا أختي الكريمة نعرف أين نجد سعادة القلوب وإطمئنان القلوب وراحة القلوب في ذكر الله يا أختي الفاضلة ومع الله تجدي السعادة هل فهمتي كلام الله عندما تقرئين كتابه ؟؟؟ هل تدبرتي اياته ووقفتي عند كل اية ؟؟؟ كل همنا أصبح في الدنيا وشهواتها حتى أصبحنا لما نقرا ايات الله لا تؤثر فينا لا نستشعر بها في قلوبنا يجب أن نصلح قلوبنا ونطهرها مِن الشوَائبِ قال أحدهم لعثمان بن عفان رضي الله عنه : نقرأ القران ولانجد له طعما قال (( والله لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من ذكر ربكم )) عمر رضي الله عنه كان يسمع مرة قارئاً يقرأ: (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ * مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ) فرجع إلى بيته مريضا يعوده الناس شهرالا يدرون ما به. القران غير حال الصحابة رضي الله عنهم معناه أنهم يفهمون المعنى ويعملون به نحن لم يغير حالنا أبــــدا القران يا أختي الحبيبة ليس كتاب نقرؤه مثل كل الكتب القران رسائل من الله لكي عليكي أن تفهميها هذه الرسائل سوف تحتاجي إليها في حياتك كلها لابد أن نعيد النظر للقران في حياتنا وكيف نحن معه ؟؟ علينا أن نتلوه حق تلاوته...علينا أن نتدبره لِنُصلِح أنفسنا مع الله ....لِيصُلح الله أحوالنا