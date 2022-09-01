السلام عليكم أصبحت الجزائر وللأسف تحتل المراتب الأولى من بين الدول العربية التي تعيش ظاهرة اختطاف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين 4و16 عاما وهي ظاهرة تهدد مجتمعنا لما لها من تداعيات ونتائج سلبية وطبعا للظاهرة أسباب أدت إلى تفشيها ويمكن أن أذكر بعضها وهي كالآتي: 1) غياب الوازع الديني وتفشي الأخلاق السيئة 2) متابعة الأفلام الخليعة والتأثر بها 3) الانقياد وراء الشهوات والغرائز 4) غياب مراقبة الأهل لأبنائهم مما جعل هؤلاء فريسة سهلة الاصطياد 5) المتاجرة بالأعضاء 6) استغلال الأطفال في التسول وفي الحروب 7) بيع الأطفال للأسر التي حرمت من نعمة الإنجاب 8) الانتقام(تصفية الحسابات ) 9) غياب الحوار الاسري وتكفل الشارع بالتربية وتبقى الأسباب عديدة .................................... .................................... لكن ما حيرني أنا وغيري هو لم تم اختطاف شيماء مثلا وقتلها علما أنها وجدت سليمة وبالتالي استبعاد أن يكون الهدف هو المتاجرة بأعضائها وهذا ما يجعلنا نطرح علامات استفهام كثيرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أنا أرى أن السبب ربما هو الانقياد وراء الشهوات ولربما قتلها كان السبب وراءه الخوف من أن يكتشف أمر القاتل خاصة إذا كانت الضحية تعرفه وتجنبا لكشف أمره تم قتلها وطبعا ماحدث لشيماء حدث لغيرها من الأطفال (سندس,ياسر...........) رحمهم الله وألهم ذويهم الصبر والسلوان وعلى العموم كثرت التأويلات دون الوصول إلى إجابات مقنعة مما زادنا رعبا وخوفا على فلذات أكبادنا علما أنه في سنة 2007تم اختطاف حوالي 950طفلا ولازلنا نعاني من فيلم الرعب هذا إلى غاية اليوم فمتى نرى نهايته ياترى؟ وبما أنني ذكرت بعض أسباب تفشي هاته الظاهرة الخطيرة أردت أيضا أن أقترح بعض الحلول لعلها تقضي أو لنقل تنقص من هاته الظاهرة ومن بين الحلول التي اقترحها مايلي: 1)ضرورة مراقبة الأهل لأولادهم كمرافقتهم إلى المدارس, وحثهم على عدم التأخر واللعب بعيدا عن المنزل 2) عدم إرسال الأطفال لشراء مستلزمات البيت كالمواد الغذائية مثلا 3)كل حي يكون لجنة مثلا تتكون من أفراد تكون مهمتهم هي حراسة الحي خاصة من الغرباء 4)ضرورة معاقبة الجاني إذا ما تم القبض عليه ليكون عبرة لغيره وعدم التسامح معه 5)ضرورة التوعية بخطورة الأمر خاصة أئمة المساجد 6)القيام بحملات توعوية كتوزيع منشورات تحث على خطورة الأمر ووجوب الحذر منه (وذكرت هذا الحل لأنني شخصيا يوم حدث ما حدث للطفلة شيماء رايت أطفالا يلعبون لساعات متأخرة دون رقابة وكانوا بعيدين عن منازلهم) 7)أن تلعب وسائل الإعلام دورها كما ينبغي لتوعية الشعب بخطورة الظاهرة 8)وبما أن الجزائر تعد من البلدان التي شجعت عمل منظمات حقوق الطفل فلابد لمؤسساتنا والتي تهتم بشؤون الطفل أن تلعب دورها كما ينبغي في التوعية ومحاولة التقليل من هاته الظاهرة .............................. ............................. وتبقى المشكلة مسؤوليتنا جميعا ولذلك لابد لنا من التكاتف شعبا وحكومة للتقليل من تواجدها في مجتمعنا هذا ما في جعبتي فما تقولون أنتم أخوتي الأفاضل؟؟؟؟