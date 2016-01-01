~(¤(يُغْريني على امتِدادِكَ السَّفَرْ)¤)~

يا أنت بِربِّك، أيُغتالُ المطر؟ ورِحلتُه عتيقةٌ لا يصدّها حجر يُغريني على امتِدادِك السّفــر والوجْدُ موجٌ يسوقُ الخطر ! يا ماضٍ أنحتُ ذِكراهُ بأناملِ الحاضر العمرُ غرّد.. والنّبضُ تجبَّر والصّمتُ أُتخِم صرخاتٍ تُسايرُ أنْفاسَ المشاعِرْ ومِلء خيالي أُناشِدُ حالي.. قدْ هُدَّ سؤالي بدمْعٍ ضَجِرْ "بِلحِظةٍ تمنحُني حُسامَ المُنتصِر أبتسمُ على أوْسعِ امتِداد" وقد شَرِقَ الفؤاد فساخَ بطوفانِ ليلِك البصَر هل أرثي حبّا يلثم خافقي ظِلاله وطـنٌ.. يزفّه المِــداد يا أنت يا صبّاً ماعَ فيهِ جوابي وقلْبا اختزلَ صَفْوَ كِتابي جفــاءٌ 'خطوُك' حُزنٌ يُفصّلُ أثوابي كسِياطٍ 'عزْفُك' يستلذُّ عذابي ينسابُ في تَيْهٍ فيضُ الملام يلتهِبُ الحنينُ.. تئنّ الأحلام فأين الوعود؟ ومغزلك السّوسنيّ يصنعُ دهشةَ الكلام فهل لي من غزْلِها أوتاراً تعزِفُ السّلام