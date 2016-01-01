35 نصيحه تعيشك بسعاده وراحة بال 1• إبدأ يومك بصلاة الفجر وبأذكار الصباح ليحصل الفلاح والنجاح.. 2• لا تقطع الدعاء فإنه حبل.. 3 واصل الاستغفار.. 4• تفاءل ولو كنت في عين العاصفة.. 5• جمال الأصابع في عقدها بالتسبيح.. 6• إذا أقبلت الهموم وتكاثرت الغموم فقل☝: "لا إله إلا الله".. 7• اكسب دعاء الفقراء وحب المساكين.. 8• سجدة طويلة خاشعة أفضل من قصور الزهراء.. 9• فكر قبل إخراج الكلمة، فرب كلمة قاتلة.. 10• احذر دعاء المظلوم ودموع المحروم.. 11• قبل قراءة الكتب والجرائد والمجلات ، اقرأ القرآن.. 12• كن سبباً لاستقامة أهلك.. 13• جاهد نفسك على الطاعة، فإن النفس أمارة بالسوء.. 14• قبِّل كفوف والديك، تنال الرضوان.. 15• ملابسك القديمة، جديدة عند الفقراء .. 16• لا تغضب، فالحياة أقصر مما تتصور.. 17• معك أقوى الأقوياء وأغنى الأغنياء، إنه (الله) جل جلاله.. 18• لا تغلق باب الإجابة بالمعصية.. 19• الصلاة خير ما يعينك على المصائب والمتاعب.. 20• تجنب الظنون السيئة، تُريح وتستريح.. 21• سبب كل هم، الإعراض عن الله، فأقبل عليه.. 22• صل صلاة تدخل معك قبرك.. 23• إذا سمعت من يغتاب فقل له: اتق الله.. 24 داوم على تلاوة سورة تبارك فهي المنجية.. 25• المحروم، من حرم صلاة خاشعة وعينا دامعة.. 26• لا تلاحق المؤمنين الغافلين بالأذى.. 27• اجعل الحب كله لله ولرسوله ☺ .. 28• سامح من اغتابك، فإنه أهدى لك حسناته.. 29• الصلاة والتلاوة والذكر عقود زاهية على صدرك.. 30• من تذكر حر النار صبر عن دواعي المعصية.. 31• مادام الليل ينجلي، فإن الألم سيزول، والأزمة سوف تمر والشدة تذهب.. 32• اهجر "قيل وقال" فعندك من الأعمال كالجبال.. 33• صل بخشوع فكل ما ينتظرك أقل شأنا من الصلاة.. 34• اجعل المصحف عند رأسك، فقراءة آية خير من الدنيا وما فيها.. 35• الحياة جميلة وأجمل منها أنت بإيمانك ...