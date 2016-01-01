جهاز إنذار غير مزعج وداعاً لأصوات الإنذارات المزعجة!! حيث تمكّن عماد فؤاد عطيّة وهو مصريّ الجنسيّة من ابتكار جهاز جديد للإنذار يحمي السيّارات من السرقة عن طريق ربطها برقم الهاتف المحمول الخاص بالمالك، وإرسال إشارات على هيئة رنّات لمدّة 25 ثانية في حال محاولة سرقة السيارة، ثم يتوقّف 55 ثانية ويعاود إرسال الإشارات مرّة أخرى. وهذا الجهاز الجديد لا يعمل إلّا من خلال الأرقام الّتي يتمّ برمجتها وإضافتها لنظامه، ويقوم بتعطيل عمل السيّارة تماماً في حال محاولة سرقتها فيستحيل تشغيلها إلّا بعد أربع ساعات؛ حيث يقوم صاحب السيّارة بتشغيلها بضغطة زرٍّ واحدة بمجرّد وصوله لسيّارته، وبعيداً عن السرقة يبلغ الجهاز أيضاً صاحبها في حال حدوث أيّ مكروه لها.