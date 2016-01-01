شوف خوك ..شوف خاوتك

السلام ليكم ورحمة الله وبركاته شوف خوك شوف اخواتك ستعاني اكيد اذا كنت عكس اخوتك ستتردد على مسامعك نفس العبارة كلما قمت بشيء ما شوف خوك *خاوتك* اختك خاصة اذاكان متفوقا ..او ناجحا في عمله ان تكون نسخة طبق الاصل عن.. المقارنة قائم سيكون مجال كما هو معلوم فان اصابع اليد تختلف وان هناك فروقات فردية وقدرات تختلف من فرد لاخر حتى بين أفراد العائلة الواحدة يعني لامجال ان تكون نسخة طبق الأصل عن احد من اخوتك قد تتعبك المقارنة تؤرقك ..قد تبذل جهدا لإرضائهم كما يمكن ان تتمرد ولن تكون الا انت لك نسختك الخاصة سواء ناجحة او فاشلة هل انتم نسخة طبق الاصل عن......؟؟؟؟؟ مارايكم بهذا النوع من الاسر؟؟؟؟ هل ترون الاسرة محقة بطريقة الضغط على الابناء؟؟؟؟ بانتظار تدخلاتكم شكرا