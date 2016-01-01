شوف خوك ..شوف خاوتك

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة لاريمان, ‏18 جانفي 2017 على 19:19.

  1. لاريمان

    لاريمان :: عضو مُتميز ::

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    السلام ليكم ورحمة الله وبركاته
    [​IMG]
    شوف خوك

    شوف اخواتك
    ستعاني اكيد اذا كنت عكس اخوتك
    ستتردد على مسامعك نفس العبارة كلما قمت بشيء ما
    شوف خوك *خاوتك* اختك
    خاصة اذاكان متفوقا ..او ناجحا في عمله
    ان تكون نسخة طبق الاصل عن..
    المقارنة قائم سيكون مجال
    كما هو معلوم فان اصابع اليد تختلف وان هناك فروقات فردية
    وقدرات تختلف من فرد لاخر حتى بين أفراد العائلة الواحدة
    يعني لامجال ان تكون نسخة طبق الأصل عن احد من اخوتك
    قد تتعبك المقارنة
    تؤرقك ..قد تبذل جهدا لإرضائهم
    كما يمكن ان تتمرد ولن تكون الا انت لك نسختك الخاصة
    سواء ناجحة او فاشلة
    [​IMG]
    هل انتم نسخة طبق الاصل عن......؟؟؟؟؟
    مارايكم بهذا النوع من الاسر؟؟؟؟
    هل ترون الاسرة محقة بطريقة الضغط على الابناء؟؟؟؟
    بانتظار تدخلاتكم
    شكرا


     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏18 جانفي 2017 على 20:07
    لاريمان, ‏18 جانفي 2017 على 19:19
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ألـــمـــــــانـــــيـــــا
    لـــــــي عودة أختاااه
    ملاحظة
    شوف ليست دارجة بل هي من الفصحى
    شاف الرَّجلُ : صعد مكانًا عاليًا ونظر
     
    التعديل الأخير: ‏18 جانفي 2017 على 20:06
    الامين محمد, ‏18 جانفي 2017 على 19:40
    #2

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