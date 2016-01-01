يوتيوب تختبر ميزة الدردشة ضمن تطبيقها

تختبر منصة يوتيوب لمشاركة مقاطع الفيديو المملوكة لشركة جوجل ميزة جديدة تتمثل بإمكانية التراسل والدردشة بشكل ضمني داخل تطبيق يوتيوب على الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد وأي أو إس، مما يسمح للمنصة بالحصول على مميزات إضافية فيما يخص الإجتماعية والمحادثات في المستقبل القريب. وتتوفر الميزة، والتي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بتبادل مقاطع الفيديو والنصوص والروابط من دون الاضطرار إلى ترك التطبيق، في الوقت الراهن ضمن كندا فقط كون الكنديين يعملون على مشاركة مقاطع الفيديو من يوتيوب أكثر من أي شعب آخر في العالم بحسب جوجل. وقد بدأت الخدمة باختبار هذه الميزة في كندا منذ منتصف عام 2016، حيث اعتادت الشركات على اختبار وإطلاق منتجاتها على نطاق ضيق ضمن كندا، ويعود ذلك إلى توفير السوق الكندي أرضية مناسبة لتجارب الشركات وتشابه سوقها مع سوق الولايات المتحدة. ووفقاً لشيمريت بن يائير مديرة المنتج في جوجل فإن الميزة الجديدة هي عبارة عن منصة تراسل مدمجة ومتاحة ضمن تطبيق يوتيوب العامل على نظامي أندرويد وأي أو إس، بحيث يمكن إرسال ومشاركة مقاطع الفيديو مع جهات الاتصال بشكل مباشر من ضمن التطبيق إلى جانب إمكانية الحديث والنقاش حول تلك المقاطع. ويعتبر الهدف من هذه الميزة واضحاً، حيث ترغب يوتيوب بالحفاظ على جميع التصرفات والأفعال التي يقوم بها المستخدم والمتعلقة بمقاطع الفيديو ضمن المنصة الخاصة بها، وذلك بدلاً من فقدان اهتمام المستخدمين واتجاههم إلى منصات أخرى لمشاركة المقاطع والحديث حول ما شاهدوه. ويمكن اعتبار المنصة الجديدة منصة تراسل ودردشة أكثر من كونها خاصة بمقاطع الفيديو، حيث تعمل على تسهيل مشاركة لقطات ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء، إلى جانب إمكانية استخدامها لإجراء الدردشات والمحادثات النصية بشكل مجرد وتبادل الروابط الخاصة بالمحتوى الموجود ضمن أماكن أخرى. وتحاول شركة جوجل تشجيع المبدعين والمشجعين للتفاعل بشكل أكبر عبر موقع يوتيوب نفسه بدلاً من اللجوء إلى منصات أخرى مثل فيس بوك وتويتر للنقاش والحديث ومشاركة مقاطع الفيديو الموجودة على منصتها. ولا توجد خطط واضحة حول إمكانية توفير هذه الميزة لجميع المستخدمين في المستقبل القريب، إلا أن التجربة تعتبر بمثابة إشارة قوية إلى عدم استسلام الشركة فيما يخص تحويل منصة يوتيوب إلى شكل أقرب بكثير للشبكات الاجتماعية.