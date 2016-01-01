موزيلا تكشف عن شعارها الجديد moz://a

كشفت منظمة موزيلا عن شعارها الرسمي الجديد الذي ستستخدمه من الآن فصاعداً. الشعار بسيط للغاية ويحمل اسم المنظمة مع //: الموجودة في كل عنوان ويب. استخدمت موزيلا خط سمته “Zilla” صممه استديو Typotheque الهولندي وهو مجاني ومفتوح المصدر كالعادة. ونلاحظ التلاعب البسيط في حرفي l l في اسم المنظمة ليكون بمثابة // وكذلك حرف i ليكون على شكل نقطتين : وبمجرد كتابة كلمة moz://a بالخط المذكور تحصل على الشعار بدون الحاجة لأي تصميم أو تعديل. وكانت موزيلا قد أطلقت مسابقة لتصميم شعار وهوية جديدة قبل سبعة أشهر من الآن. تلقت المنظمة آلاف الرسائل وعشرات التصميمات فرزتها في ثلاثة جولات من البحث حتى وصلت للشعار النهائي. نشرت موزيلا الشعارات التي وصلتها من المصممين لتلقي رد الفعل وتقييم المهتمين، وحصلت على أكثر من 3000 تعليق تمت مراجعتها على مدار خمسة أشهر لإزالة بعض الشعارات والتركيز على غيرها. المصدر