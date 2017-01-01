زوجة أخيه تقدم له الطعام...في حال غياب زوجته فما حكمه ؟



السؤال:

بارك الله فيكم. السائل يقول: أنا متزوج والحمد لله، ولكن في بعض الأحيان تكون زوجتي خارج المنزل، وعندما أحضر من السوق، تناولني الطعام زوجت أخي التي معنا في حوش واحد. هل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيراً.



الجواب:



الشيخ: أما إن كنت خال بزوجة أخيك، لم يكن في البيت سواكما فإن هذا حرام، ولا يحل لك أن تخلو بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والدخول على النساء». قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت»؛ وهذا غاية التحريم من الخلوة بالحمو، والحمو هو قريب الزوج، وإنما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالموت؛ لشدة تحريمه؛ لأن كل أحد يفر من الموت، فكأنه قال: فر من الحمو كفرارك من الموت؛ ولقوله: «فر من المجنون فرارك من الأسد». فالحاصل أن نقول: إن كان هذا الذي تناوله زوجة أخيه، القهوة والشاي أو الطعام في خلوة فإن ذلك حرام، ولا يحل له أن يدخل البيت إلا ومعه أخوه، إذا كان ليس في البيت إلا زوجة أخيه، وأما إذا كان أخوه معه وقدمت القهوة أو الشاي أو الطعام لهم جميعاً فهذا لا بأس به، فقد جرت العادة بذلك ولا يحصل فيه شر، اللهم إلا في قضية معينة، بأن تكون امرأة الأخ شابة جميلة أو متجملة، فهذه قد تحدث شهوة عند أخي زوجها، وحينئذ يكون هذا حراماً. نعم.



المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [298]



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