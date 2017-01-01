اليوم.. قمة عربية نارية في كأس أمم أفريقيا

تقام مساء اليوم الخميس قمة عربية قوية في كأس أمم أفريقيا، وذلك عندما يلتقي منتخب تونس والجزائر في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بالمسابقة. وكان منتخب الجزائر قد اكتفى بالتعادل مع زيمبابوي في المباراة الأولى بالمجموعة، والتي انتهت بهدفين لكل فريق في بداية مخيبة لمحاربو الصحراء. بينما تلقت تونس خسارة أمام السنغال في الجولة السابقة بهدفين نظيفين، خلال المواجهة التي شهدت ضياع نسور قرطاج لعدد كبير من الفرص التهديفية المحققة. ويرغب كلا الفريقين في تحقيق الفوز على الآخر خلال المباراة من اجل الاقتراب من التأهل إلى الدور الثاني في البطولة الأفريقية خاصة بعد النتائج الضعيفة في الجولة الأولى. ومن المقرر أن يلتقي منتخبي السنغال وزيمبابوي في إطار مباريات نفس المجموعة، حيث سيكون فوز أسود التيرانجا بمثابة تأكيد التأهل إلى الدور التالي. الجزائر تونس