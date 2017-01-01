فـــن الـــتعامل مـــع الــحزن

الموضوع في 'منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام' نشر بواسطة وردة فواحة, ‏19 جانفي 2017 على 14:57.

  1. وردة فواحة

    وردة فواحة :: عضو مُشارك ::

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    عــش لحظاتھا ..

    أبك - صـل - أسـتغفر - فـضفض - أسـترخي - أستحم بـماء دافئ - اقـرأ كتاب الله - إحتضن مـن تــحب - إعــط مشاعرك السلبيه حقھا - دع عـاطفتك تـرتاح وتـفرغ كـل شـحنات الحزن بـعدھا ثـم إبـدأ لحظة جــديده .

    [ السعاده رحــلة وليست هـدفا ]

    وتذكر دائـما هــذه الحكمة الجميلة :
    ” أن من يتقن فـن الـعيش مع نفسه لن يعرف الــبؤس أبــدا “

    تفاءل وأحـسن الـظن بخالقك ( هـــناك ســـتجد أن للحياه مـعنى أجـــمل )

    ولا بـأس أن تـبكي وتـــبحث عـن : زاويه لا يـراك فـيها أحـد …
    تـبكي وتخرج ما بداخلك بـشرط أن تـمسح دمعتك

    لا تتوض لأنك ستصلي ، بـل تـوضا لـتأجر
    ثـم صـلي لتأجر ثانية !
    لا تردد الآذان بـملل بـل تغنى به ، وأطـرِب الأكـوان بـصـوتك
    إسـتمتع بكل خـطوة تـدق بها الأرض ، بكل شهقة تـدخل فيها الأكـسجين !

    إفهم كـل ما يُـتأتئ بـه قـلبك ، ترجم كـل طـلاسم عقلك !
    كـن مجنونا مـع نفسك وعـاقلا مـع غـيرك
    (( تـلك فـلسفة الروح ))
    كـلنا نــضعف ومـن يـمثل الـقوة دائما هـــو كـــاذب
    نـــحن بــشر لـــدينا مـــشاعر وقــلب - يـــحب يـــكره يـــرحم - يـــقسو وأحـــياناً يـــجرح ولا يُبالي
    لا تـجعلوا جـروحكم تـحت كبت الصمت دائـما
    لكم الـحرية فـي الـفضفضة أبـكوا حـتى تـشعرقـلوبكم بــشيء مـن الراحة
     
    وردة فواحة, ‏19 جانفي 2017 على 14:57
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