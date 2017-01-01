فـــن الـــتعامل مـــع الــحزن

عــش لحظاتھا .. أبك - صـل - أسـتغفر - فـضفض - أسـترخي - أستحم بـماء دافئ - اقـرأ كتاب الله - إحتضن مـن تــحب - إعــط مشاعرك السلبيه حقھا - دع عـاطفتك تـرتاح وتـفرغ كـل شـحنات الحزن بـعدھا ثـم إبـدأ لحظة جــديده . [ السعاده رحــلة وليست هـدفا ] وتذكر دائـما هــذه الحكمة الجميلة : ” أن من يتقن فـن الـعيش مع نفسه لن يعرف الــبؤس أبــدا “ تفاءل وأحـسن الـظن بخالقك ( هـــناك ســـتجد أن للحياه مـعنى أجـــمل ) ولا بـأس أن تـبكي وتـــبحث عـن : زاويه لا يـراك فـيها أحـد … تـبكي وتخرج ما بداخلك بـشرط أن تـمسح دمعتك لا تتوض لأنك ستصلي ، بـل تـوضا لـتأجر ثـم صـلي لتأجر ثانية ! لا تردد الآذان بـملل بـل تغنى به ، وأطـرِب الأكـوان بـصـوتك إسـتمتع بكل خـطوة تـدق بها الأرض ، بكل شهقة تـدخل فيها الأكـسجين ! إفهم كـل ما يُـتأتئ بـه قـلبك ، ترجم كـل طـلاسم عقلك ! كـن مجنونا مـع نفسك وعـاقلا مـع غـيرك (( تـلك فـلسفة الروح )) كـلنا نــضعف ومـن يـمثل الـقوة دائما هـــو كـــاذب نـــحن بــشر لـــدينا مـــشاعر وقــلب - يـــحب يـــكره يـــرحم - يـــقسو وأحـــياناً يـــجرح ولا يُبالي لا تـجعلوا جـروحكم تـحت كبت الصمت دائـما لكم الـحرية فـي الـفضفضة أبـكوا حـتى تـشعرقـلوبكم بــشيء مـن الراحة