طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلى طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلى المقادير المكونا ت 2 حبة باذنجان كبير الحجم زيت للقلىّ 1 حبة طماطم كبيرة الحجم 6 فصوص ثوم مفرى ناعم 3 ملاعق كبيرة خل 2 ملعقة زيت زيتون 1 ملعقة كبيرة صلصة (معجون) طماطم ¼ ملعقة صغيرة شطة (فلفل حار مطحون) ¼ ملعقة صغيرة كمون مطحون ½ ملعقة صغيرة ملح ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود جرجير مفرى للتزيين طريقة الطهى يقشر الباذنجان ويقطع إلى حلقات متوسطة السماكة، وينثر عليه كمية من الملح ويترك لدقائق حتى يتخلص من الماء الداخلى. يسخن زيت القلىّ فى مقلاة كبيرة على نار متوسطة، وتُحمر به شرائح الباذنجان على الوجهين حتى تأخذ اللون الذهبى المتوسط. تُنشل شرائح الباذنجان من الزيت، وتترك لدقائق على ورق المطبخ حتى تتخلص من الزيت الزائد، ثم ترص فى طبق التقديم. تغسل حبة الطماطم وتجفف بورق المطبخ، ثم تقطع إلى نصفين ويزال منها اللُب والبذور، ثم تقطع إلى مكعبات صغيرة جداً. يسخن زيت الزيتون فى مقلاة صغيرة على نار متوسطة، ويضاف إليه الثوم المفرى ويقلب به حتى يصفر لونه. تضاف صلصة الطماطم و¾ كمية مكعبات الطماطم إلى الخليط إلى الثوم وتقلب به لمدة دقيقتين. يضاف الخل إلى خليط الثوم، ويقلب به حتى يصل إلى مرحلة الغليان. يضاف الكمون والملح والفلفل والشطة إلى الخليط، ويقلب به جيداً ثم يرفع من على النار. تسكب صلصة الثوم والخل على شرائح الباذنجان فى طبق التقديم، وينثر عليه المتبقى من مكعبات الطماطم والجرجير المفرى، ويقدم مع وصفات السمك أو اللحم أوالدجاج