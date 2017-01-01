نصائح ذهبية لكي يا سيدتي

)ابتعدى عن المشروبات المنبهة كالكافيين،ابتعدى ابتعادا نهائيا عن المشروبات الغازية وخاصة الكولا بأنواعها.واعتمدى على الكوفى والمشروبات التى لا تحتوى على مادة الكافيين،واكثرى من اكل الخضار الخضراء.والفواكه. 2)ابتعدى عن الأوهام والوساوس،واتكلى عقلا وجسداوروحا ونفساعلى الله. 3)اذكرى الله فى نفسك كثيرا.ورتلى ما تحفظين من القرآن. 4)ابتعدى عن المؤثرات المحفزه للشهوة( الا مع من احله الله لك )،فلا يهم لو اسرفنا بعض الوقت فى السعادة بأنواعها واطلقنا لمشاعرناالعنان لتفيض علينا بأكتشاف جمال ما نحب ومن نحب حلالا،وأبتعدى عن التمنى الكثير الذى ليس فى متناول يدك. 5)ابتسمى متكلة على الله،ولا تستسلمى لليأس ابدا،وابتعدى عما يقلقك،وتواضعى للناس،واجعلى الجميع فى نفسك افضل منك،كمن يفعل الخير لله،لا ينتظر جزاءا ولا شكورا،وساعدى الضعيف قبل القوى،. 6)اجعلى صدرك رحبا ،وتفاء لى،واعلمى ان شيئا لن يتغير الا بارادة الله،وقابلية التغيير عند الأنسان نفسه.وطبعا للاحسن والأفضل. 7)أشغلى نفسك ووقتك بالخير،والأحسان. 8)حاولى الا تسيئى فهم غيرك،لأن عقول الناس تتفاوت،وكلمى الناس على قدر عقولهم. 9)اغضبى لله ،وافرحى فى الله. 10)جاهدى فى الله،واجتمعى لله،اى ابتعدى عن اللغو ،ومواطن اللغو،والأحاديث التى هى من الهرج والمرج. 11)استمعى الى النكات الظريفة،وانظرى الى من تحبين وما تحبين فى الله،واضفى جو السعادة والبهجة والمرح الى نفسك،فى حدود المعقول . 12)متعى نظرك بالطبيعة،وانظرى الى جمال خلق لله،واستعيدى الذكريات الحلوة ،فقط الحلوة،وتناسى المرة وحاولى ان تبرريها. 13)لا تشغلى نفسك بالدنيا ومادياتها كثيرا،ولا تتطلعى لسواك وما يملك،واطلبى من الله الخير والرزق والصحة والسعادة ،واعملى لها،اى حركى نفسك لنيل تلك السعادة. 14)جددى حياتك،ولا اقصد هنا تجديد الفكر او المبدأ السليمين،بل التجديد فى العواطف اذا كنت متزوجة،وحاولى الأجتماع مع الأسرة وبحث المواضيع المهمة،والأهتمام بشؤون الأسرة من منطلق صحى وسليم. 15)غيرى طريقة واسلوب الأكل لديك،وتجنبى الملح والسكر الزائدين،فالأنسان لا يحتاج الا ل4 ملجرام من الملح يوميا ،لأن الملح يزيد من التوتر فى الأنسان.والملح موجود فى اكثر ما تتناولينه خاصة الكورن وجميع الرقائق الأخرى 16)مارسى الرياضة التى تناسب سنك وقيمك،ودينك،. 17)ابعدى الخوف عن نفسك ،ولا تخافى الا الله،وعيشى على امل ورجاء الفوز بغفرانه،والتوفيق لطاعته. 18)اذكرى من هم من اخوانك وخواتك،من المسلمين ويعيشون ظروفا اقسى من ظروفك،واحمدى الله على نعمه فى السراء والضراء،واطلبى التوفيق من الله