الرب تبارك وتعالى يملك التدبير *قصة النجار*

الموضوع في 'منتدى القصص والروايات' نشر بواسطة kari 1997, ‏19 جانفي 2017 على 15:45.

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  1. kari 1997

    kari 1997 :: عضو فعّال ::

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    يحكى ان ملك حكم على نجار شريف ظلما بالموت
    تسرب الخبر حتى وصل الى النجار فلم يستطع النوم ليلتها
    فقالت له زوجته نم ككل ليلة فالرب واحد والابواب كثيرة
    نزلت الكلمات بسكينة على قلبه
    غفت عينه ولم يفق الا على صوت قرع الجنود للباب شحب وجهه ونظر الى زوجته نظرة ياس وندم وحسرة على تصديقها ففتح الباا بيدين ترتجفان ومدهما للحارسين لكي يقيدانه قال له الحارسان في استغراب لقد مات الملك ونريدك ان تصنع له تابوت اشرق وجهه ونظر الى زوجته نظرة اعتذار فابتسمت وقالت نم ككل ليلة فالرب واحد والابواب كثيرة ...
    فعلا العبد يرهقه التفكير والرب تبارك وتعالى يملك التدبير
     
    kari 1997, ‏19 جانفي 2017 على 15:45
    #1

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