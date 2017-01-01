الرب تبارك وتعالى يملك التدبير *قصة النجار*

يحكى ان ملك حكم على نجار شريف ظلما بالموت

تسرب الخبر حتى وصل الى النجار فلم يستطع النوم ليلتها

فقالت له زوجته نم ككل ليلة فالرب واحد والابواب كثيرة

نزلت الكلمات بسكينة على قلبه

غفت عينه ولم يفق الا على صوت قرع الجنود للباب شحب وجهه ونظر الى زوجته نظرة ياس وندم وحسرة على تصديقها ففتح الباا بيدين ترتجفان ومدهما للحارسين لكي يقيدانه قال له الحارسان في استغراب لقد مات الملك ونريدك ان تصنع له تابوت اشرق وجهه ونظر الى زوجته نظرة اعتذار فابتسمت وقالت نم ككل ليلة فالرب واحد والابواب كثيرة ...

فعلا العبد يرهقه التفكير والرب تبارك وتعالى يملك التدبير



صلوا على جميل الوجه وبدر التمام شفيع الخلق في يوم الزحام "محمد صلى الله عليه وسلم"