كتبت سابقا عن الحياة .. و ليتني لم أكتب .. فضفضت عمّا كان في قلبي .. عن كلمات خرجت مني لوحدها .. و يا ليتني لم أفضي .. أرحت نفسي قليلا .. و عند أول فرصة كررت أخطائي .. أقول .. ربما لو تكدّست أحزاني لما خطر على بالي العودة أبدا .. ربما لو لم أضمّد جراحي لكنت الآن أكثر قوة .. ربما لو لم أخبرهم عمّا كان يجول بفكري لربما اليوم انتقمت شر انتقام .. لعلّني رميتهم خلفي .. و لم أضطر للمعاناة معهم الى الآن .. ربما كنت سأتخلص منهم نهائيا .. و أخرجهم من حياتي .. أقول ليتني لا أكتب .. و لكن ........ "لا أستطيع الكفّ عن ذلك .. فلا أرتاح الا بهذه الطريقة ..." أقول لو يوقفني أحدهم الآن .. أو تنقطع الكهرباء مرة واحدة .. لتكتمل الظلمة التي أعيش فيها .. لأذكّر نفسي كيف هي حياتي .. و لا أبني آمالا و أحلاما مستحيلة .. أقول لو أستطيع ايقاف الزمن لحظة .. أدرك فيها فقط ما يدور حولي .. أكتشف المزيد و المزيد عن الوحوش البشرية .. أقول لو أحذر قليلا .. أدرك الخطر القريب مني .. و مع ذلك أقف أمامه باستهزاء كأني مستعدة له .. و المشكلة في كوني غير مستعدة ... لا أعلم ...... كتاباتي عن الحياة كانت خاطئة .. من قرأها فليشطب عليها في فكره بقلم أحمر .. فهي ليست مزيجا من لحظات سعيدة و أخرى تعيسة فالسعادة تمهيد لعاصفة كبيرة اقتربت .. فلا يكون لكم أمل كاذب .. 'صدّقوني' 'الحياة' و رغم ظني بأني قد اكتشفت بعضا من حقائقها .. أدركت أني لا أعرف شيئا عنها .. حقا كم هي غريبة طريقة عيشنا ... نذوق آلاما و آلام .. و حتى باللحظات السعيدة .. لا يكون لنا اطمئنان .. فنحن ندرك أن بعد هذا .. عذاب شديد سنعانيه ... تجعلنا هذه الدنيا نذوق ما نستطيع تحمله و ما لا نقوى عليه .... و مع ذلك .... نعم .. مع كل هذا و ذاك ... "الحمد لله" .. فأحوال غيرنا أسوء من أحوالنا ...