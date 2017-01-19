تحميل برنامج الفوتوشوب مجانا

الموضوع في 'منتدى البرامج والشروحات' نشر بواسطة sara100, ‏19 جانفي 2017 على 15:47.

  1. sara100

    sara100 :: عضو منتسِب ::

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    ظهر الفوتوشوب فى عام 1995 وحقق شهرة عالية واصبح الاكثر تحميلا واستخداما ، تحميل الفوتوشوب مجانى كما انه متاح باللغة العربية كما يوفر فوتوشوب كل جديد من ادوات واضافات وخصائص جديدة .

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    مميزات الفوتوشوب :

    • سريع سواء فى التحميل او اداء المهام .
    • مرن وخفيف وسهل الاستخدام .
    • التصميم البسيط الذى يعتمد على واجهة بسيطة تحتوى على العديد من الادوات والفلاتر .
    • يدعم امكانية التعامل باختصارات الشاشة وبالتالى يمكن الاستغناء عن استخدام الفارة .
    • يدعم التعامل معه من خلال الاجهزة التى تعمل بخاصية اللمس .
    • يمكنك من خلاله اجراء العديد من المهام منها التعديل على الصور والفيديوهات والصور المتحركة والصور ثلاثية الابعاد .
    • يمكنك مشاركة التطبيق على مواقع التواصل المختلفة .


    يمكنك تحميل الفوتوشوب من الموقع الرسمى
    Buy Adobe Photoshop CC | Download photo editing software free trial
     
    sara100, ‏19 جانفي 2017 على 15:47
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