تحميل برنامج الفوتوشوب مجانا

ظهر الفوتوشوب فى عام 1995 وحقق شهرة عالية واصبح الاكثر تحميلا واستخداما ، تحميل الفوتوشوب مجانى كما انه متاح باللغة العربية كما يوفر فوتوشوب كل جديد من ادوات واضافات وخصائص جديدة . مميزات الفوتوشوب : سريع سواء فى التحميل او اداء المهام . مرن وخفيف وسهل الاستخدام . التصميم البسيط الذى يعتمد على واجهة بسيطة تحتوى على العديد من الادوات والفلاتر . يدعم امكانية التعامل باختصارات الشاشة وبالتالى يمكن الاستغناء عن استخدام الفارة . يدعم التعامل معه من خلال الاجهزة التى تعمل بخاصية اللمس . يمكنك من خلاله اجراء العديد من المهام منها التعديل على الصور والفيديوهات والصور المتحركة والصور ثلاثية الابعاد . يمكنك مشاركة التطبيق على مواقع التواصل المختلفة . يمكنك تحميل الفوتوشوب من الموقع الرسمى Buy Adobe Photoshop CC | Download photo editing software free trial